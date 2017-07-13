Автор первой шайбы минского «Динамо» в КХЛ Ярослав Чуприс вошел в тренерский штаб дочерней команды «зубров» — «Динамо-Молодечно», сообщает пресс-служба фарм-клуба.



Ярослав Чуприс. Фото с сайта hcdinamo.by

Ярослав Чуприс родился 12 сентября 1981 года в Минске. Начал заниматься хоккеем в СДЮШОР «Юность». «Юность» же стала и первой профессиональной командой в карьере игрока. Также в послужном списке 35-летнего хоккеиста выступления за ХК «Минск», «Керамин» (ОЧБ, ВЕХЛ), «Шахтер» (ОЧБ), «Салават Юлаев» (российская суперлига) и «Динамо-Минск» (КХЛ).

Для «Динамо-Минск» Ярослав Чуприс — знаковая фигура. В сентябре 2008 года в ворота новокузнецкого «Металлурга» нападающий забросил первую шайбу «зубров» в КХЛ. А в 2009 году стал обладателем Кубка Шпенглера. Лучший бомбардир минского «Динамо» в дебютном чемпионате КХЛ (2008/09), набрав 25 (9+16) очков в 52 матчах.

Обладатель Континентального кубка-2011 в составе минской «Юности».

За плечами Ярослава Чуприса также матчи за юниорскую и молодежную сборные Беларуси. За национальную сборную Беларуси у форварда в активе 31 поединок на 5 чемпионатах мира, где он заработал 7 (2+5) бомбардирских баллов.

Ярослав Чуприс является четырехкратным чемпионом Беларуси, шестикратным серебряным призером и обладателем бронзовых наград отечественного первенства. В сезоне 2004/2005 годов Ярослав Чуприс стал лучшим в чемпионате Беларуси как по количеству заброшенных шайб, так и по количеству набранных очков — 57 (25+32) баллов в 44 играх «регулярки» плюс 11 (4+7) очков в 15 встречах плей-офф.