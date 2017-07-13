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На гродненском проспекте мужчина бросил камень в лобовое стекло движущегося МАЗа

14.07.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел с владельцем МАЗа в центре Гродно. Водитель грузовика оставил авто на пару минут. А когда вернулся, в нем уже находились злоумышленники, один из них бросил камень в лобовое стекло, сообщает ГАИ Гродно.

Местный житель ехал по проспекту Янки Купалы и остановился напротив четвертой больницы, чтобы сходить на пару минут в лесопарковую зону. Машину не закрывал, так как особо ценного в кабине ничего не было.

Однако когда он вернулся из леса, то увидел, что в салоне его автомобиля находятся двое граждан на вид 25−30 лет. Он окликнул людей, те покинули МАЗ и в этот момент между владельцем большегруза и незваными гостями возникла словестная перепалка. Когда хозяин сел за руль своего грузовика и уезжал, один из злоумышленников 29-летний парень взял с земли булыжник и бросил его в лобовое стекло МАЗа. После этого подозреваемые скрылись, а автомобилист обратился в милицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД города Гродно и УВД была установлена личность того, кто выполнил точный бросок камнем, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина оставил грузовик на пару минут, а когда вернулся там уже орудовали злоумышленники.

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