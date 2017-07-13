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Учителя смогут получать больше за счет дополнительных услуг
14.07.2017 17:14 — Разное | Ежедневник
фото: brestcity.com
Совет министров принял постановление № 530 от 14 июля, изменяющее условие оплаты педагогических работников.
Государственные учреждения образования теперь получили право увеличивать тарифную ставку первого разряда, применяемую для расчета зарплаты педработников. Она может быть увеличена вдвое по сравнению со ставкой, определенной для оплаты труда работников бюджетных организаций. Финансирование доплаты должно идти за счет внебюджетных средств, полученных от оказания дополнительных образовательных услуг на платной основе, пишет
Повышенную тарифную ставку необходимо согласовывать с государственным органом, в подчинении которого находится учреждение образования.
Документ вступит в силу после официального опубликования.
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Совет министров принял постановление № 530 от 14 июля, изменяющее условие оплаты педагогических работников.
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