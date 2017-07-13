Министр культуры о будущем Музея-усадьбы Репина под Витебском

"Все это дело на подъеме, много сделано в плане наполнения музея. Мы не потеряем детские пленэры, которые проходили в "Здравнёво", это место должно подпитывать юное поколение художников. Я верю, что все будет сделано, все будет построено", — сообщил Светлов.

Министр культуры поблагодарил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту за поддержку Союзного государства в развитии музея-усадьбы.

Во время круглого стола Рапота подарил музею копию портрета Александра Жиркевича кисти Ильи Репина. Жиркевич — литератор и общественный деятель, который писал о выдающихся личностях России, в том числе и о художнике Репине.

Также во время визита в "Здравнёво" Григорий Рапота возложил цветы к памятнику художника.