|
Министр культуры о будущем Музея-усадьбы Репина под Витебском
14.07.2017 17:26 — Разное | Sputnik Беларусь
"Все это дело на подъеме, много сделано в плане наполнения музея. Мы не потеряем детские пленэры, которые проходили в "Здравнёво", это место должно подпитывать юное поколение художников. Я верю, что все будет сделано, все будет построено", — сообщил Светлов.
Министр культуры поблагодарил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту за поддержку Союзного государства в развитии музея-усадьбы.
Во время круглого стола Рапота подарил музею копию портрета Александра Жиркевича кисти Ильи Репина. Жиркевич — литератор и общественный деятель, который писал о выдающихся личностях России, в том числе и о художнике Репине.
Также во время визита в "Здравнёво" Григорий Рапота возложил цветы к памятнику художника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время круглого стола "Художественное и литературное наследие будущим поколениям", проходившего в Музее-усадьбе Репина "Здравнёво" министр культуры Беларуси...
|
Архив (Разное)
Комментарии