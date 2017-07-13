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Министр культуры о будущем Музея-усадьбы Репина под Витебском

14.07.2017 17:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Все это дело на подъеме, много сделано в плане наполнения музея. Мы не потеряем детские пленэры, которые проходили в "Здравнёво", это место должно подпитывать юное поколение художников. Я верю, что все будет сделано, все будет построено", — сообщил Светлов.

Министр культуры поблагодарил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту за поддержку Союзного государства в развитии музея-усадьбы.

Во время круглого стола Рапота подарил музею копию портрета Александра Жиркевича кисти Ильи Репина. Жиркевич — литератор и общественный деятель, который писал о выдающихся личностях России, в том числе и о художнике Репине.

Также во время визита в "Здравнёво" Григорий Рапота возложил цветы к памятнику художника.

 
 
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Во время круглого стола "Художественное и литературное наследие будущим поколениям", проходившего в Музее-усадьбе Репина "Здравнёво" министр культуры Беларуси...

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