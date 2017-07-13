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6-кратный чемпион Беларуси и финалист Кубка России заключил контракт с "Динамо-Брест"
Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест». Соглашение новичка рассчитано на 1,5 года, сообщает
Павел родился 15 июля 1988 года в Минске. Начал профессиональную карьеру в составе борисовского БАТЭ, за который в общей сложности отыграл шесть сезонов.
Последним клубом Нехайчика был «Оренбург», за который он провел 19 матчей и забил 4 мяча в РФПЛ. После вылета команды из премьер-лиги в ФНЛ Нехайчик покинул клуб, став свободным агентом.
Прежде Павел Нехайчик выступал также за БАТЭ (2005−2011, 2013), московское «Динамо» (2011−2012) и «Томь» (2014−2016).
Ранее агент Нехайчика Евгений Гайдук
Достижения:
Шестикратный чемпион Беларуси (2007−2013).
Обладатель Кубка Беларуси (2010).
Трехкратный обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2013).
Финалист Кубка России (2012).
Бронзовый призер ФНЛ (2016).
Бронзовый призер молодежного (U21) чемпионата Европы (2011). В национальной сборной Беларуси дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Болгарии в Минске (1:0). Всего в составе национальной дружины провел 21 матч (1 гол).
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Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест".
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