Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест». Соглашение новичка рассчитано на 1,5 года, сообщает пресс-служба брестчан.



Павел Нехайчик. Фото: dynamo-brest.by

Павел родился 15 июля 1988 года в Минске. Начал профессиональную карьеру в составе борисовского БАТЭ, за который в общей сложности отыграл шесть сезонов.

Последним клубом Нехайчика был «Оренбург», за который он провел 19 матчей и забил 4 мяча в РФПЛ. После вылета команды из премьер-лиги в ФНЛ Нехайчик покинул клуб, став свободным агентом.

Прежде Павел Нехайчик выступал также за БАТЭ (2005−2011, 2013), московское «Динамо» (2011−2012) и «Томь» (2014−2016).

Ранее агент Нехайчика Евгений Гайдук не опровергал слухи об интересе брестчан к услугам игрока, однако заявлял, что переход в «Динамо» состоится лишь в случае отсутствия подходящих предложений из-за рубежа.

Достижения:

Шестикратный чемпион Беларуси (2007−2013).

Обладатель Кубка Беларуси (2010).

Трехкратный обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2013).

Финалист Кубка России (2012).

Бронзовый призер ФНЛ (2016).

Бронзовый призер молодежного (U21) чемпионата Европы (2011). В национальной сборной Беларуси дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Болгарии в Минске (1:0). Всего в составе национальной дружины провел 21 матч (1 гол).