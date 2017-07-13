ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6-кратный чемпион Беларуси и финалист Кубка России заключил контракт с "Динамо-Брест"

14.07.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест». Соглашение новичка рассчитано на 1,5 года, сообщает пресс-служба брестчан.


Павел Нехайчик. Фото: dynamo-brest.by

Павел родился 15 июля 1988 года в Минске. Начал профессиональную карьеру в составе борисовского БАТЭ, за который в общей сложности отыграл шесть сезонов.

Последним клубом Нехайчика был «Оренбург», за который он провел 19 матчей и забил 4 мяча в РФПЛ. После вылета команды из премьер-лиги в ФНЛ Нехайчик покинул клуб, став свободным агентом.

Прежде Павел Нехайчик выступал также за БАТЭ (2005−2011, 2013), московское «Динамо» (2011−2012) и «Томь» (2014−2016).

Ранее агент Нехайчика Евгений Гайдук не опровергал слухи об интересе брестчан к услугам игрока, однако заявлял, что переход в «Динамо» состоится лишь в случае отсутствия подходящих предложений из-за рубежа.

Достижения:

Шестикратный чемпион Беларуси (2007−2013).

Обладатель Кубка Беларуси (2010).

Трехкратный обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2013).

Финалист Кубка России (2012).

Бронзовый призер ФНЛ (2016).

Бронзовый призер молодежного (U21) чемпионата Европы (2011). В национальной сборной Беларуси дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Болгарии в Минске (1:0). Всего в составе национальной дружины провел 21 матч (1 гол).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Министр культуры о будущем Музея-усадьбы Репина под Витебском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика