В столичный прокат вышел фильм « Блокбастер » бывшего кинокритика, а ныне режиссера Романа Волобуева. Вокруг премьеры картины на «Кинотавре» тут же разгорелся скандал: когда Волобуев увидел финальную версию фильма, он попросил снять его имя с титров. Кокетство это или вымученное решение — разбиралась AFISHA.TUT.BY.





Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях. Она работала и над «Блокбастером» — уже как композитор. Новостная повестка же поработала на сценарий: в основу истории легла одна из газетных вырезок 2013-го о безумном ограблении в провинции.

Любопытно, что в широкий прокат фильм вышел с титрами, сообщающими, что автор сценария и режиссер выдуманная «Наташа Тюльпанова». Имя Волобуева, как он и грозился, исчезло. Сам автор в день премьеры на «Кинотавре» объяснил это так:

— Любой творческий производственный конфликт — это как чужой развод. Поверьте, вы не хотите знать эти подробности. Мы ругались, мирились, шли на компромиссы, какие-то совсем губительные вещи удалось отменить. Но в какой-то момент отходишь назад и понимаешь, что это не то. В тот момент, когда я это сделал, было уже поздно.



Актриса Светлана Устинова (слева), режиссер/не режиссер фильма Роман Волобуев (в центре), актриса Анна Чиповская (справа). Фото с сайта thr.ru

Можно воспринимать эти слова как пиар-ход и кокетство, но зерно правды в них есть. Продюсерская версия фильма на 14 минут короче режиссерской. Что конкретно ушло и какие линии пострадали, можно будет узнать, только когда (и если) Волобуев опубликует свой вариант монтажа картины. По прокатной версии очевидно, что некоторые сюжетные повороты пришлось проходить наскоро. Не то чтобы «Блокбастер» от этого вынесло с трассы, но к финишу он поистрепается.





А вот кто останется «в огнях», так это главные героини — Лиза и Наташа, блондинка и брюнетка, москвичка и провинциалка — Устинова и Чиповская. На хрупких (на самом деле не очень) плечах этих двух девушек держится половина экранного экшна. Вторая — на погонях с пистолетами, естественно, это же блокбастер. Волобуев говорит о женщинах, феминизме, женской дружбе и прочих тонкостях душевной организации так смело и прямолинейно, как российское кино говорить давно не пробовало. А потом на пресс-конференции после премьеры еще и заявляет общественности, мол, да, я феминист, так бывает. Мы это заметили, Роман Олегович, можете не продолжать.

При этом он оставляет бескрайнее поле для ироничных высказываний и парирует по актуальным вопросам: от состояния современной кинематографии и телевидения до социальных и — неохотно — экзистенциальных драм. Волобуеву, как он сам признавался, было важно «потрогать то, что людям важно». И если следовать этой логике, то потрогал режиссер всю Москву и половину провинции от Пскова до Анадыря в возрасте до 30. Девочки с замкадья, которые хотят бросить все и укатить в столицу. И девочки в столице, которые терпят, пока их с завидной регулярностью хватает за филейные части какой-нибудь сальный коллега, — ради работы. Здесь не только два типа жизни, но и два темперамента: один взрывной, второй — терпеливый. Последний, кстати, придется по душе отечественной публике: узнавание всегда идет зрителю на пользу.





Что еще важно в «Блокбастере», так это умение Волобуева рассказать историю, интересную массовому зрителю, расставляя то тут, то там отсылки к великим — как ловушки для продвинутых киноманов. Причем читаются насмотренность и пристрастия Волобуева-кинокритика: от братьев Коэнов и Тарантино до Ридли Скотта и Джима Джармуша. В эти ловушки радостно попадать, потому что уж тут-то синефилы получают простор для фантазии, который, положа руку на сердце, современное российское кино предлагает не чаще раза в год.

Белорусское, к слову, и того реже. Последний раз на отечественном фильме можно было посмеяться в корпусе какого-то завода в очередном креативном пространстве. Но не место красит кино, а кино — место. Показывали тогда «наше все» Никиту Лаврецкого, который снял самый смешной и, возможно, лучший белорусский сериал года — «Синемагию». Снял, как положено настоящему инди-режиссеру, на свои деньги с друзьями вместо актеров. И в этом смысле российское кино все равно впереди: Волобуев добился поддержки государственного фонда — не предел мечтаний, но уже что-то. У нас же партизанство, видимо, в крови. И подполье все еще значительно гостеприимнее больших экранов.

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« Блокбастер » в прокате с 13 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, 3D Кино в Замке, «Аврора», «Беларусь», «Мир». Сколько: от 5 рублей.