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Подготовка к учениям "Запад-2017" входит в финальную стадию

14.07.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Подготовка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" входит в завершающую стадию, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Подготовка к учениям "Запад-2017" входит в финальную стадию
© REUTERS Francois Lenoir
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В пятницу руководитель предстоящего учения от белорусской стороны начальник Генерального штаба Вооруженных Сил –первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев провел служебное совещание, в ходе которого заслушал результаты первого этапа подготовки к проведению белорусско-российского учения.

"На совещании также детально прорабатывались направления взаимодействия с российской стороной в ходе предстоящей рекогносцировки. Генерал-майор Олег Белоконев конкретизировал задачи по подготовке войск и районов проведения учения, отметил, что подготовка к нему входит в завершающую стадию", – проинформировали в пресс-службе.

Белорусско-российские военные учения "Запад-2017" пройдут на территории Беларуси в сентябре 2017 года. Учения являются плановыми и проводятся раз в два года. 

На учения в республику прибудут российские военные, а также боевая и специальная техника.

Беларусь неоднократно подчеркивала в ответ на опасения Запада, что учения носят исключительно оборонительный характер. Также отмечалось, что для наблюдения за их ходом республика добровольно пригласит все страны, заинтересованные в этом.

Минобороны направит всем приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017">>

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны прошло совещание, на котором проработаны направления взаимодействия с российской стороной.

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