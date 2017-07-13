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Учителям пересмотрели оплату труда за счет платных факультативов и кружков

14.07.2017 17:48 — Разное | Tut.by  
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За счет внебюджетных средств учреждениям образования разрешили вдвое повышать тарифную ставку учителям, которые проводят дополнительные платные занятия. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 14 июля 2017 года № 530.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Если учреждение образования получает доход за счет программ допобразования: факультативов, секций, кружков и т.д. — эти внебюджетные средства по своему усмотрению оно сможет потратить на повышение тарифной ставки педагогам, проводящим дополнительные платные занятия. Тарифную ставку первого разряда можно увеличить не более чем в два раза. Свое решение учреждению образования нужно согласовать с госорганом, в подчинении которого оно находится.

Сейчас тарифная ставка первого разряда для оплаты труда бюджетников — это 31 рубль.

 
 
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Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 14 июля 2017 года № 530.

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