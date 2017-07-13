Аэропорт Вильнюса закрыт, что изменилось для пассажиров из Беларуси



© Sputnik Александр Липовец Вильнюсский аэропорт чуть больше месяца будет на реконструкции

С 14 июля по 17 августа а Вильнюсском международном аэропорту будет проходить реконструкция взлетно-посадочной полосы. 14 из 16 авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы из литовской столицы, планируют продолжить работу в аэропорту Каунаса.

Белорусам, пользующимся услугами литовских аэропортов, около месяца придется летать через Каунас. При этом для них на час увеличится дорога до аэропорта.

Жителям Калининградской области России и пассажирам из Латвии повезет больше – Каунас расположен к этим регионам ближе, чем Вильнюс.

На сколько изменилось расстояние до воздушных ворот Литвы для жителей соседних стран, какие нововведения произошли в Каунасском аэропорту в связи с переносом авиасообщения из Вильнюса – в инфографике Sputnik.