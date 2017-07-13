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Аэропорт Вильнюса закрыт, что изменилось для пассажиров из Беларуси
14.07.2017 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik Александр Липовец
Белорусам, пользующимся услугами литовских аэропортов, около месяца придется летать через Каунас. При этом для них на час увеличится дорога до аэропорта.
Жителям Калининградской области России и пассажирам из Латвии повезет больше – Каунас расположен к этим регионам ближе, чем Вильнюс.
На сколько изменилось расстояние до воздушных ворот Литвы для жителей соседних стран, какие нововведения произошли в Каунасском аэропорту в связи с переносом авиасообщения из Вильнюса – в инфографике Sputnik.
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С 14 июля, в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта, большинство авиарейсов перенаправлено а аэропорт Каунаса. Что изменилось для...
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