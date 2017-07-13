HealthyFoodPorn. Романтичные розово-голубые смузи от выпускницы Оксфорда

В новой пятничной рубрике #HealthyFoodPorn GO.TUT.BY ищет самые красивые здоровые блюда в Instagram. В первом выпуске — смузи из замороженных фруктов и ягод от британского фуд-блогера и выпускницы Оксфорда Самиры Казан.

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Июл 4 2017 в 10:37 PDT

Эта история началась, когда Самира обнаружила, что постоянно пропускает завтрак и чувствует голод ближе к 11 утра. Девушка стала уделять больше времени здоровому питанию и публиковала фото своих блюд в соцсетях. Сегодня, спустя 2 года, у нее в подписчиках почти 500 тысяч человек.

Теперь Самира считает завтрак главной трапезой дня и делает его максимально полезным. Она любит перекусывать орехами, особенно миндалем, и пить ароматизированную воду, например, с лимоном и мятой. А еще фуд-блогер придерживается правила 80/20: 80% ее рациона составляет здоровая еда, а 20% — все, что хочется.

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Июл 13 2017 в 10:40 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Июл 11 2017 в 10:34 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Июл 2 2017 в 10:38 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Июн 9 2017 в 10:38 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Май 23 2017 в 10:53 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Май 21 2017 в 10:41 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Апр 12 2017 в 10:35 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Фев 12 2017 в 10:56 PST

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Дек 26 2016 в 12:24 PST

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Дек 18 2016 в 11:03 PST

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Окт 16 2016 в 11:27 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Сен 12 2016 в 11:05 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Сен 3 2016 в 11:36 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Июл 17 2016 в 11:54 PDT

Публикация от Samira Kazan — London (@alphafoodie) Май 11 2016 в 10:45 PDT