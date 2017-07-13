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#HealthyFoodPorn. Романтичные розово-голубые смузи от выпускницы Оксфорда
В новой пятничной рубрике #HealthyFoodPorn GO.TUT.BY ищет самые красивые здоровые блюда в Instagram. В первом выпуске — смузи из замороженных фруктов и ягод от британского фуд-блогера и выпускницы Оксфорда Самиры Казан.
Эта история началась, когда Самира обнаружила, что постоянно пропускает завтрак и чувствует голод ближе к 11 утра. Девушка стала уделять больше времени здоровому питанию и публиковала фото своих блюд в соцсетях. Сегодня, спустя 2 года, у нее в подписчиках почти 500 тысяч человек.
Теперь Самира
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В новой пятничной рубрике #HealthyFoodPorn GO.TUT.BY ищет самые красивые здоровые блюда в Instagram. В первом выпуске - смузи романтичных оттенков от британского фуд-блогера и...
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