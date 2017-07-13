Белорусские пляжницы на молодежном ЧМ-2017 в Китае впервые вошли в 8-ку сильнейших сборных мира



Twitter.com

Белорусский дуэт двух Викторий - Шалаевской и Секретовой – может пройти в полуфинал чемпионат мира по пляжному волейболу (U-21) , если в четвертьфинале одолеет соперниц из России.

Соперницами подопечных главного тренера белорусской сборной Сергея Данилова стали сильные россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Три недели назад они заняли первое место на молодежном чемпионате Европы до 22 лет, проходившем в австрийском Бадене. При этом тогда российский дуэт победил двух Вик в 1/8 финала.

Новый матч между белорусками и россиянками состоится 15 июля в 14:00 по местному времени (в 9.00 по белорусскому).

В других парах играют представительницы Бразилии с латвийками, США – с канадками и Италии с парагвайками.

На пути к самому высокому на данный момент достижению женской национальной команды в истории отечественного волейбола Вики переиграли в группе соперниц из Нигерии, Аргентины и Китая. В 1/8 финала они были сильнее победителей прошлогоднего юниорского чемпионата Европы (U-18) – чешек Мартины Майкснеровой и Мари-Сары Сточловой. Игра с чешками закончилась по партиям 21:16, 17:21, 15:10 и проходила в экстремальных условиях - в два часа дня на самом солнцепеке при температуре +36. И белоруски, и чешки были вынуждены использовать по одному медицинскому тайм-ауту, в которых врачи оказывали помощь спортсменкам. Игра продолжалась больше часа.