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Детская выставка "Марк Шагал 130 лет с нами" открылась в Минске

14.07.2017 18:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мероприятие состоялось накануне вечером. На открытии выступили главный раввин Иудейского религиозного объединения в республике Беларусь Мордехай Райхинштейн, председатель еврейской общины, представитель посольства Израиля.

Детская выставка "Марк Шагал 130 лет с нами" открылась в Минске
© Public Domain.
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Среди приглашенных на открытие выставки были и представители дипломатических миссий Израиля, России, Украины и Великобритании. Также присутствовали члены общины, юные авторы картин.

Выставка организована при участии проекта "Кислев", Союза еврейских религиозных общин в Беларуси, движением "Шахар" т академией творчесва "Талент". Дети от 4 до 14 лет из Минска и Гродно изучали творчество Марка Шагала, а потом по своим впечатлениям создавали работы по мотивам творчества великого художника. Представлено более 45 работ. Выставка продлится до 20 июля.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В главной синагоге Минска на улице Даумана, 13б, открылась выставка детского рисунка, приуроченная к 130-летию Марка Шагала.

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