Мероприятие состоялось накануне вечером. На открытии выступили главный раввин Иудейского религиозного объединения в республике Беларусь Мордехай Райхинштейн, председатель еврейской общины, представитель посольства Израиля.

Среди приглашенных на открытие выставки были и представители дипломатических миссий Израиля, России, Украины и Великобритании. Также присутствовали члены общины, юные авторы картин.

Выставка организована при участии проекта "Кислев", Союза еврейских религиозных общин в Беларуси, движением "Шахар" т академией творчесва "Талент". Дети от 4 до 14 лет из Минска и Гродно изучали творчество Марка Шагала, а потом по своим впечатлениям создавали работы по мотивам творчества великого художника. Представлено более 45 работ. Выставка продлится до 20 июля.