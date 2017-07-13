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Триада пошла на прорыв. Белорусы влетели в топ-8 на этапе "Шелкового пути"

14.07.2017 19:10 — Разное | Tut.by  
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Все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» вошли в первую восьмерку на седьмом этапе ралли-рейда «Шелковый путь-2017». Спецучасток гонщики преодолели со средней скоростью около 100 км/ч, а МАЗ Сергея Вязовича даже обогнал с десяток машин, рассказали в команде.


Седьмой этап оказался одним из самых простых и коротких. Трасса состояла из скоростных участков, которые периодически сменялись холмистыми отрезками. Многие экипажи ехали довольно быстро и завершили заезд с небольшим отставанием от лидера гонки — россиянина Дмитрия Сотникова.

Белорусские экипажи финишировали практически в унисон. Так, шестое место занял Алексей Вишневский, который прошел спецучасток за 69 минут и проиграл победителю этапа около 3 минут. В общем зачете белорусский экипаж остается на 11-м месте с отставанием в 7 часов 22 минуты.

На седьмом месте с разницей в 5 секунд закончил ралли-заезд Александр Василевский. В турнирной таблице он замыкает первую десятку. От результата лидера гонки его отделяют 6 часов 50 минут.

На ступеньку ниже финишировал Сергей Вязович, который стартовал далеко не с лучшей позиции, но сразу же рванул вперед и сумел хорошо проехать этап. В «абсолюте» он занимает седьмое место и проигрывает Дмитрию Сотникову 4 часа 37 минут.


— Спецучасток был несложным, разве что в одном месте была яма, которая оказалась гораздо серьезнее, чем на карте. Нам пришлось обгонять все внедорожники, поскольку мы стартовали в числе последних. Единственную сложность создавала пыль, из-за которой видимость ухудшилась. В остальном же проблем не было ни с техникой, ни с членами экипажа, — подчеркнул лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Восьмой этап пройдет по территории Китая. Спецучасток протяженностью 250 км будет состоять из скоростных отрезков различной сложности. Ралли-заезд станет серьезной проверкой для пилотов.

Ралли-рейд «Шелковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

 
 
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Седьмой этап ралли-марафона "Шелковый путь" сложился для белорусской команды удачно. На финише она заняла 8-е место.

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