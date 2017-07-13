Дно спада в потреблении белорусских домашних хозяйств пройдено?

В 1 квартале 2017 года впервые после долгого периода снижения (с 4 квартала 2014 года) наметился рост потребления домашних хозяйств.

Об этом говорится в квартальном обзоре белорусской экономики, подготовленном Белорусским экономическим исследовательским центром BEROC.

По мнению экономистов, возможное прохождение дна спада в белорусской экономике вызвано двумя причинами.

Во-первых, сохраняется тенденция снижения нормы сбережения. Это свидетельствует о том, что многие домашние хозяйства рассматривают произошедший за последние годы спад потребления как весьма чувствительный и готовы ощутимо изменять свои межвременные предпочтения, чтобы не допустить дальнейшего снижения.

Во-вторых, в 1 квартале 2017 года впервые за долгий период наметилась положительная динамика реальной заработной платы. Оживление внутреннего спроса подстегнуло качественные индикаторы роста, но актуализировало риски.

"Переход прироста выпуска в положительную область автоматически улучшил качественные индикаторы роста. При этом наметилась смена ролей внутреннего и внешнего спроса в обеспечении прироста ВВП. Благодаря потреблению «пальма первенства» переходит к внутреннему спросу. Это начинает приводить к ухудшению состояния чистого экспорта (за счет роста спроса на импорт) и формированию импульсов давления на цены и обменный курс. Эти тенденции автоматически ограничат темп прироста ВВП и будут придавать ему неустойчивость", - отмечают экономисты BEROC.