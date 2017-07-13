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Новый тренер лидера чемпионата Беларуси по футболу познакомился с командой
Руководство солигорского «Шахтера» достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером команды, сообщает официальный
Сегодня Марек Зуб познакомился с командой, ознакомился с клубной инфраструктурой. В должность специалист вступает с 19 июля.
Александр Юревич станет одним из ассистентов главного тренера в основной команде. Полностью тренерский штаб будет сформирован на следующей неделе.
На родине Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония». Имеет в послужном списке должность ассистента в сборной Польши.
Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.
В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан».
С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия).
Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.
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Руководство солигорского "Шахтера" достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером...
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