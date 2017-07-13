Новый тренер лидера чемпионата Беларуси по футболу познакомился с командой

Руководство солигорского «Шахтера» достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт горняков.



Марек Зуб. Фото: fcshakhter.by

Сегодня Марек Зуб познакомился с командой, ознакомился с клубной инфраструктурой. В должность специалист вступает с 19 июля.

Александр Юревич станет одним из ассистентов главного тренера в основной команде. Полностью тренерский штаб будет сформирован на следующей неделе.

На родине Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония». Имеет в послужном списке должность ассистента в сборной Польши.

Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.

В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан».

С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия).

Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.