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Новый тренер лидера чемпионата Беларуси по футболу познакомился с командой

14.07.2017 19:39 — Разное | Tut.by  
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Руководство солигорского «Шахтера» достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт горняков.


Марек Зуб. Фото: fcshakhter.by

Сегодня Марек Зуб познакомился с командой, ознакомился с клубной инфраструктурой. В должность специалист вступает с 19 июля.

Александр Юревич станет одним из ассистентов главного тренера в основной команде. Полностью тренерский штаб будет сформирован на следующей неделе.

На родине Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония». Имеет в послужном списке должность ассистента в сборной Польши.

Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.

В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан».

С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия).

Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.

 
 
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Руководство солигорского "Шахтера" достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером...

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