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Белоруска завоевала серебро в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы

14.07.2017 20:12 — Разное | Tut.by  
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Кристина Тимановская принесла первую медаль в копилку белорусской сборной, став серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи в беге на 100 м среди девушек, сообщает официальный сайт БФЛА.


Кристина Тимановская. Фото с сайта bfla.eu

Результат Кристины Тимановской — 11,54 с (ветер: — 0,6 м/с). Сильнее оказалась лишь представительница Польши — Ева Свобода (11,42 с).

Сегодня же Кристина продолжит соревнования на дистанции 200 м, где будет сражаться за место в полуфинале.

— Я сейчас просто улечу в космос от эмоций! Все круто! Я безумно рада! Нет больше слов. Я рвала и выдала, все, что можно было: всё-всё-всё. Ну и на 200 метров чуть-чуть оставила сил — нужно пройти этот круг. А завтра уже немного полегче будет. Я немного успокоюсь и настроюсь на завтра, — сказала Кристина Тимановская.

Молодежный (U23) чемпионат Европы по легкой атлетике в польском Быдгоще продлится до 16 июля.

 
 
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Кристина Тимановская принесла первую медаль в копилку белорусской сборной, став серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи в беге на 100 м среди девушек.

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