Жители Розы Люксембург, где хотят снести дома, пришли на заседание по проекту, но их не пустили

14 июля представители инициативной группы жителей «Розочки» отнесли в администрацию Московского района коллективное обращение-жалобу и 700 подписей против предложенного проекта детального планирования. В исполкоме людям сказали, что в пятницу состоится открытое заседание комиссии по общественному обсуждению, на котором могут присутствовать все желающие. Но когда в пятницу люди пришли в исполком, оказалось, что заседание будет проходить в рабочем режиме: в закрытом кабинете, где могут находиться только члены комиссии.





Напомним, по проекту малоэтажные дома по Либкнехта, Люксембург, Карпова и Лермонтова, которых тут больше сорока, градостроители определили под снос . Обсуждение проекта детального планирования прошло бурно. Люди организовались, инициативная группа за считанные дни собрала более 700 подписей против утверждения этого ПДП.





В пятницу в исполком пришли не только представители инициативной группы, но и другие жильцы квартала. Люди собрались у актового зала, куда, по их словам, сказали приходить представители исполкома. Кто именно назначил встречу, жители квартала так и не смогли сказать: одни утверждали, что зампред исполкома Владимир Танкевич, другие — что глава района, третьи — что депутат Палаты представителей, включенная в комиссию.

— Нам сказали, что в 15 часов будет открытое заседание комиссии и мы можем на нем присутствовать, — возмущались жители района.



Замглавы администрации Московского района Владимир Танкевич

Но замглавы района и председатель комиссии Владимир Танкевич объявил собравшимся, что ни о какой открытой встрече речи не шло и комиссия будет работать в обычном режиме: за закрытой дверью и только в том составе, который утвержден администрацией.

Люди были возмущены. Все, кто пришел на открытое заседание, а это человек 20, попытались войти в кабинет, где должна была заседать комиссия. В итоге, споря с чиновниками, люди простояли на пороге кабинета более получаса.





Потом комиссия выгнала всех, закрыла дверь и начала свое заседание. Члены инициативной группы, включенные в комиссию, остались в кабинете.





— Это просто возмутительно. Сначала позвали, а потом выгнали нас, — кричали женщины, оставшиеся в коридоре. — Ну почему у нас не хотят слышать людей? Почему все против, а не для нас?

Комиссия заседала почти три часа. Но, как потом рассказали представители инициативной группы, так ничего и не решила.

— Комиссия просто рассмотрела замечания и предложения, даже не велся протокол этого заседания, — рассказали представители инициативной группы. — Само решение об общественном обсуждении и протокол будут подписаны в следующий четверг.

После заседания комиссии представители инициативной группы смогли попасть на прием к главе администрации Андрею Жайловичу. Там жители района высказали свои претензии по поводу организации общественного обсуждения.

— Мы обозначили все нормы, которые были нарушены в процедуре общественного обсуждения. Например, полный ПДП нам так и не показали: его смогла посмотреть лишь одна наша представитель. Там 300 страниц, которые надо изучать со специалистами. Но администрация нам его не предоставила, — отметили члены инициативной группы.

Глава района записал все претензии и пообещал ответить на них письменно до подписания протокола комиссией.

Инициативная группа останавливаться не собирается: жители района планируют обратиться за помощью к депутатам.