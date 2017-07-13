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Определились финалисты мужского Уимблдона

14.07.2017 20:53 — Разное | Tut.by  
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Определились финалисты мужского одиночного разряда Уимблдона.

В решающем поединке сразятся хорват Марин Чилич и швейцарец Роджер Федерер. Прежде теннисисты встречались 7 раз, и в 6 матчах побеждал Федерер. Единственную победу над легендарным швейцарцем Марин Чилич одержал в полуфинале US Open-2014 (6:3, 6:4, 6:4), где Чилич выиграл единственный пока в своей карьере титул «Большого шлема».

В полуфинале Марин Чилич (№ 6 рейтинга ATP) взял верх над представителем США Сэмом Куэрри (№ 28) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.

Для Марина Чилича это первый выход в финал Уимблдона. Прежде его лучшими достижениями здесь были три кряду выхода в четвертьфинал (2014, 2015, 2016).

В другом полуфинале швейцарец Роджер Федерер (№ 5) выиграл у чеха Томаша Бердыха (№ 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Поединок длился 2 часа 18 минут.

Ранее Роджер Федерер 10 раз добирался до финала, 7 из которых оказались для него победными (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012).

Напомним, что в решающем поединке женского Уимблдона 15 июля сразятся испанка Гарбинье Мугуруса (№ 15 рейтинга WTA) и американка Винус Уильямс (№ 11).

 
 
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Определились финалисты мужского одиночного разряда Уимблдона.

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