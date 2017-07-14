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Знаменитости, которым не идет худоба
Во времена, когда проблемой становится не отсутствие еды, как у наших прадедушек и прабабушек, а ее переизбыток, красивым телом считается стройное. Но всегда ли так? В нашей подборке выходного дня — знаменитости, которым не идет худоба.
Анджелина Джоли
Мила Кунис
Рене Зеллвегер
Кира Найтли
Натали Портман
Адель
Дима Била
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Худые актрисы.
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