Во времена, когда проблемой становится не отсутствие еды, как у наших прадедушек и прабабушек, а ее переизбыток, красивым телом считается стройное. Но всегда ли так? В нашей подборке выходного дня — знаменитости, которым не идет худоба.

Анджелина Джоли



Фото: vesti.ru, spletnik.ru

Мила Кунис

Рене Зеллвегер



Фото: livestory.com.ua

Кира Найтли



Фото: Большой Вопрос

Натали Портман

Адель



300experts.ru

Дима Била