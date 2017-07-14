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Знаменитости, которым не идет худоба

15.07.2017 08:15 — Разное | Tut.by  
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Во времена, когда проблемой становится не отсутствие еды, как у наших прадедушек и прабабушек, а ее переизбыток, красивым телом считается стройное. Но всегда ли так? В нашей подборке выходного дня — знаменитости, которым не идет худоба.

Анджелина Джоли


Фото: vesti.ru, spletnik.ru

Мила Кунис


Фото: Beauty.ua

Рене Зеллвегер


Фото: livestory.com.ua

Кира Найтли


Фото: Большой Вопрос

Натали Портман


Загоны.ру, zimbio.com

Адель


300experts.ru

Дима Била


uznayvse.ru, Novostivmire.com
 
 
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