Во время «Славянского базара» городская афиша особенно яркая. И это не одни концерты в амфитеатре. Не важно, являетесь ли вы фанатом фестиваля или нет — мы постарались учесть в нашей подборке самые разные вкусы.

Праздник средневековья «Вялiкая харугва»

6 клубов исторической реконструкции устроят лучный тир и этноярмарку, мастер-классы по стрельбе из лука, традиционным ремеслам и танцам, фотосессии в доспехах для всей семьи, средневековые состязания, игры.





15−16 июля, 10.00−21.00, улица Средненабережная на берегу Западной Двины перед заводом «Вистан», вход свободный.

Фест «На семи ветрах»

Театральные постановки, необычные перфомансы, «живые» статуи, рок-музыка, файер-шоу, танцы, выступления поэтов и художников — это краткое описание красочного действа, которое проводят артисты из разных уголков мира на открытых площадках в Витебске.

Здесь — подробная программа и расписание представлений.



Фото: Игорь Матвеев

15−16 июля, исторический центр Витебска, вход на все мероприятия феста свободный.

Молодежные проекты

15 июля в 12.00 пройдет традиционный арт-парад к площади Победы, где состоится фестиваль «Огонь танца» (начало в 14.00), к номинациям которого в этом году добавили «национальный танец». На этой же площади запланированы «Битва диджеев» (20.00), фестиваль силового экстрима, соревнования по стритворкауту, кроссфиту, гиревому спорту, а также игры с национальным колоритом (все мероприятия начнутся в 14.00).

Возле монумента «Три штыка» 15 июля в 14.00 — турнир скейтбордистов Belarus Skateboard Challenge. Подробнее о молодежных ивентах — здесь .

«Автомотофест-2017»

Выставка автомобилей и мотоциклов приобретает все больше поклонников. Зрители словно попадают в другую реальность при виде техники разных эпох, класса, «весовых категорий», отличных по духу, но одинаково великолепных.

На «Автомотофесте-2017» пройдет онлайн-конкурс на лучшее автоселфи. Подробности — в группе .





15 июля, 10.00, площадь Победы, вход свободный.

Экскурсии по городу

До 17 июля включительно на Ратушной площади, улицах Пушкина (возле драмтеатра) и Ильинского с 10.00 до 20.00 работают 3 временных туристско-информационных центра, где помогут узнать больше о местных достопримечательностях и фестивальных мероприятиях.

Студенты-историки проведут бесплатные экскурсии по Витебску по трем темам: «Музейный калейдоскоп» (15 июля в 11.00 и 16 июля в 14.00; сбор на площади Свободы, возле Духовского круглика), «Васильковое небо любви» (15 июля в 14.00 и 16 июля в 16.00; сбор у туристско-информационного центра возле драмтеатра) и «Шалом, Витебск!» (15 июля в 16.00 и 16 июля в 11.00; сбор у туристско-информационного центра на ул. Суворова возле Ратуши).

Для тех, кто предпочитает экскурсию на транспорте, будут отправляться микроавтобусы от драмтеатра (каждый день до 17 июля в 12.00 и 14.00). Тема — «По страницам истории тысячелетнего Витебска». Стоимость — 5 рублей, количество мест ограничено.

Справки и предварительная запись по телефонам: +375 212 66-05-87, +375 212 63-33-36, +375 212 27-14-73, а также в туристско-информационных центрах.

Есть также возможность совершить экскурсию на троллейбусе . Пассажиры во время поездки знакомятся с интересными фактами из истории города. Когда троллейбус едет от вокзала в сторону Смоленского рынка, экскурсия ведется на белорусском языке, а в обратном направлении — на русском.





Бесплатные уроки танцев

«Полчаса — и вы танцуете! Проверим?» — такое предложение делает школа танцев «Аквамарин», которая организует серию мастер-классов для всех желающих. Танцевальный марафон объединит такие направления, как меренга, сольная латина, бальные танцы для детей, аргентинское танго.

16 июля занятие пройдет с 13.00 до 14.00, на следующий день — с 14.00 до 15.00, а 18 июля — с 18.30 до 19.30. Детали — в группе и по телефонам: +375 29 216−83−91 и +375 29 898−63−89.



Фото с сайта: hq-wallpapers.ru

16−18 июля, «Золотое кольцо города Витебска «Двина», вход свободный.

Корейское кино

По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Кореей в кинотеатре «Мир» проходят Дни корейского кино. 15 июля в 18.00 покажут фильм «Монстр» (ужасы, 16+), а на следующий день в это же время — драму «Продавец лекарств» (12+).

15−16 июля, 18.00, кинотеатр «Мир» (зал 2), вход свободный.

Забег и баскетбол

С площади Победы в 11.00 в воскресенье стартует республиканский легкоатлетический «Славянский забег». По предварительным подсчетам, в нем примут участие около 3,5 тысячи человек. Дистанции — 3 и 9,5 км. Маршрут пройдет по Московскому проспекту. Подробнее о забеге — здесь .

В субботу на площади Победы пройдет открытое первенство области по баскетболу 3x3 среди юношеских, женских и мужских команд. Начало — в 10.00.





Акция в помощь приюту

Приюту выделили площадку в павильоне «Задзвiнскiя майстры», на которой размещаются животные и ящик для сбора денег.

Очень нужны помощники — совершеннолетние ответственные люди, которые смогут подменить работника приюта хотя бы на некоторое время и помочь выгуливать собак. Волонтеров просят заранее позвонить начальнику приюта Наталье Михайловне Зубовой (+375 33 336−78−77) и сообщить время, когда вы сможете помочь.

Также можно принести в дар приюту ветошь; продукты, не требующие заморозки (макароны, крупы, кроме сечки и перловки, корм для животных); моющие средства; брезентовые поводки (желательно длинные) и ошейники длиной 35−50 см.

Конечно же, главная цель акции — найти питомцам новых владельцев. Все животные приюта здоровы, обработаны от внешних и внутренних паразитов, привиты, стерилизованы (кастрированы), социализированы. Будущих хозяев просят взять с собой ошейник и поводок для взрослой собаки или переноску для щенка, а также паспорт.





Ежедневно до 19 июля включительно, с 11.00 до 19.00, «Золотое кольцо города Витебска «Двина», павильон «Задзвiнскiя майстры», вход свободный.

«Город мастеров», ярмарки, конкурсы

География ярмарочных площадок в Витебске в этом году стала шире. К традиционным ремесленным рядам на улицах Пушкина, Толстого, Замковой, Ленина, площади Свободы впервые присоединились аллея на улице Кирова (подробнее мы писали здесь ) и площадь Победы, где до 19 июля работает международная ярмарка «Витебск в кругу друзей». Здесь можно приобрести вологодский и костромской лен, кедровые орешки и масло, алтайский мед и краснодарский чай, восточные сладости, азовскую халву и другие товары из разных регионов Беларуси и России.

Любимый витеблянами и гостями города «Задзвінскі кірмаш» (на улицах Чайковского и Ильинского за Кировским мостом) работает до 19 июля с 9.00 до 21.00.



Фото: Игорь Матвеев

15 июля в 11.00 на площади Свободы запланировано открытие конкурса резчиков по дереву «Дрэва жыцця». Два ремесленника из Беларуси и Литвы хотят вырезать большую ложку — длиной 6 метров. Презентовать свое изделие мастера Михаил Зеньков и Виргилиюс Вайчюнас намерены с угощением для зрителей — наполнят ложку каким-то лакомством. Каким — пока держат в секрете.

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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».На площади Свободы в субботу в 13.00 откроют турнир бытовых танцев. Продолжение последует на этом же месте 16 июля — с 12.00 до 14.00 зрители увидят конкурс театров мод «Модный дивертисмент».

В рамках фестиваля «На семи ветрах» на площадке около концертного зала «Витебск» можно отведать уличную еду, например от ресторана литовской кухни «Марцилюкес Клетис», ретро-павильона «Гараж» и гриль-кухни Литовской ассоциации барбекю. В FESTПИКНИКЕ примут участие и витебляне — представители арт-паба «Торвальд».

Об остальных мероприятиях можно найти информацию здесь и на AFISHA.TUT.BY .