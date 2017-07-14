ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актрисы, которые начинали карьеру как модели

15.07.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Актрисы начинают свой карьерный путь по-разному: кто-то с детства вовлечен в театральную жизнь, а оттуда рукой подать до съемок в кино, кто-то становится известным в сериалах, а другим просто везет, их типаж признают подходящим на кастинге. Но сегодня мы вспоминаем знаменитых актрис, которые собирались стать моделями.

Шарлиз Терон


Моника Беллуччи


Фото: uznayvse.ru, spletnik.ru

Анджелина Джоли


Фото: MIGnews

Шэрон Стоун


Фото: fresher.ru, kleo.ru

Холли Берри


Фото: the-most-beautiful.ru

Камерон Диаз


Фото: obozrevatel.com, FashionLab.Pro
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто из актрис на самом деле модель?

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Знаменитости, которым не идет худоба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика