Актрисы, которые начинали карьеру как модели

Актрисы начинают свой карьерный путь по-разному: кто-то с детства вовлечен в театральную жизнь, а оттуда рукой подать до съемок в кино, кто-то становится известным в сериалах, а другим просто везет, их типаж признают подходящим на кастинге. Но сегодня мы вспоминаем знаменитых актрис, которые собирались стать моделями.

Шарлиз Терон





Моника Беллуччи



Фото: uznayvse.ru, spletnik.ru

Анджелина Джоли

Шэрон Стоун



Фото: fresher.ru, kleo.ru

Холли Берри



Фото: the-most-beautiful.ru

Камерон Диаз



Фото: obozrevatel.com, FashionLab.Pro