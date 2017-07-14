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Актрисы, которые начинали карьеру как модели
Актрисы начинают свой карьерный путь по-разному: кто-то с детства вовлечен в театральную жизнь, а оттуда рукой подать до съемок в кино, кто-то становится известным в сериалах, а другим просто везет, их типаж признают подходящим на кастинге. Но сегодня мы вспоминаем знаменитых актрис, которые собирались стать моделями.
Шарлиз Терон
Моника Беллуччи
Анджелина Джоли
Шэрон Стоун
Холли Берри
Камерон Диаз
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