|
Такой квест запорола: почему детские игры становятся все более опасными
15.07.2017 08:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Суббота. Утро. Тишина, покой, безмятежность. Во дворе пусто. Только одинокая бабушка на лавочке под подъездом меланхолично листает журнал, да пара голубей совершает променад по асфальту. На парковке греются на солнце 2 машины. Остальные разъехались кто куда еще накануне вечером. Собственно, мой маршрут — тоже к своим за город.
Паркуюсь я обычно в карманчик, из которого выехать можно только задним ходом. В общем, сажусь в машину, завожусь, сдаю назад…
Дальше, как в кино, события резко ускоряются. В зеркале заднего вида мелькает белобрысая голова, маленькая ручка ляпает по стеклу. Тишину разрезает детский вопль. Мой мозг взрывается: "Ребенок! Под машиной!". Сердце где-то в горле, холодный пот, все дела. Но срабатывает рефлекс: педаль тормоза в пол. Машина встает, как Сивка-Бурка. В тот же момент в зеркале друг за другом мелькают еще две вихрастые головы, ладошки хлопают по стеклу — одна за другой. Машина, слава богу, стоит как вкопанная. Сердце, похоже, тоже. Открываю дверь, на ватных ногах вываливаюсь на свет божий.
Буквально в метре от машины выстроились клином трое пацанят лет 6-ти — 7-ми — руки в боки, белобрысый "вождь краснокожих" впереди, двое эмиссаров по бокам.
Успевшее нарисоваться беспросветное будущее с небом в клеточку слегка светлеет: все живы, руки-ноги целы… Речь потихоньку возвращается, но не слишком цензурных слов в голове так много, что не знаешь, какое их них сказать первым. На мое возмущенное: "Обалдели под машину соваться?!", ребятушки отвечают гневным "Чё ты, коза, тормозишь резко, такой квест запорола!"
В процессе дальнейших переговоров выясняется, что игра детишек в том и заключалась, чтобы проскочить за едущей машиной и успеть по ней шлепнуть. "Квача" осовременили, ага… В общем, кто успел — молодец. На мой вопль "А кто не успел?" выдается мудреное слово на букву "му". И ребятки-то, оказывается, готовились — за горкой в засаде сидели, ждали, а вдруг кто из двух машин куда-нибудь все же поедет. А тут я, вся из себя такая. И вообще, "во-он там за нами бабушка смотрит".
© Sputnik/ Виктория Соловьева
"А ну пошли", — хватаю Чингачгука за руку и тащу к лавочке с бабушкой, двое соучастников хвостом плетутся следом. Предводитель продолжает возмущенно бухтеть себе под нос что-то вроде: "бабы-дуры…только бы все портить… ну типичная блондинко", двое последователей шепотом поддакивают. Мысль о том, кто из нас тут "натурааальный блондин", додумать не успеваю, потому как вот она — лавочка, и вот она — бабушка, все так же не отрывающая глаз от журнала. Исполнять партии, каждый — свою, мы с блондином начинаем одновременно. Сопровождение подвывает бэк-вокалом. В кратком изложении: "машина едет по парковке, дети, откуда ни возьмись, под колеса бросаются, вы бы их насчет ПДД просветили". А мальчишечка вторит: "Все испортила, истеричка… Ну, баб, ну скажи ты ей…" Бабуля продолжает таращиться в журнал.
Минуте на третьей воздух в легких у всех заканчивается. Мы замолкаем, косимся друг на друга, шальная молодежь возмущенно сопит. Бабушка, видимо, реагируя на внезапную тишину, наконец-то отрывает взгляд от журнала, рассматривает сначала троицу, потом меня, причем так пристально — с ног до головы и обратно, возвращает взгляд к журналу, и после мхатовской паузы выдает в воздух: "Ну и что вы так нервничаете?! Они же просто играли!"
Занавес…
P.S. А вы всегда знаете, в какие игры играют ваши дети?!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колумнист Sputnik Светлана Владимирова попробовала утром выехать на машине из тихого минского дворика и задалась вопросом: почему детские игры становятся все более...
|
Архив (Разное)
Комментарии