Сейчас в социальных сетях не сидит разве что 80-летний старичок, у которого попросту нет доступа к интернету. Одни сетуют на то, что весь мир погряз в интернете и не замечает реальной жизни вне экрана телефона, другие же активно «живут» и успешно работают в массмедиа. Да-да, именно живут. Делятся событиями из своей жизни, активно наблюдают за успехами других и пытаются найти себя. И, конечно же, ищут свое счастье на сайтах знакомств.





Следует отличать тех, кто «сидит» на этих сайтах знакомств, и тех, кто фыркает на них. Так или иначе в эпоху глобального проникновения интернета в жизни людей все большее количество «одиночек» пытается найти свое счастье именно в онлайн-пространстве. Счастливые браки начинаются со слов «Привет, как дела?» и детального анализа профиля будущего возможного супруга. Я решила поставить эксперимент: попытаться всего лишь за сутки найти мужчину своей мечты на сайте знакомств. Не просто парня на один вечер, а будущего супруга и отца своих детишек.

Эксперимент на котиках

Давайте снимем маски и поговорим откровенно. Зачем люди сидят на сайтах знакомств? Одни ищут общение, другие партнера для любовных утех, а третьи отчаянно пытаются найти любовь всей жизни. Конечно же, везет именно вторым, поскольку они предъявляют к собеседникам минимальные и очень четкие требования. Среди них, кстати, скрытые охотницы за мужем, которые тайно питают надежду после первого секса остаться в постели любовника до конца жизни и делить с ним хозяйство и все остальные радости бытия. Но весьма суровая реальность разбивает все ванильные мечты после слов: «Тебе вызвать такси?» или «Я тебе перезвоню!» (а номер-то он так и не спросил).

Итак, для чистоты эксперимента и во имя самых честных побуждений я разместила свою самую «няшную» фоточку и детально заполнила анкету с указанием всех интересов и увлечений. Фотография в профиле была всего одна — почти с минимальным макияжем без «уточек» и пушапа. В статусе я честно написала, что ищу мужчину для серьезных отношений.

Гугл как всегда пришел на помощь. Зарегистрировавшись на первом попавшемся сайте знакомств, я стала ждать. Секунды две. Потом повалила целая лавина сообщений! Тут вам и иностранцы, и русские, и белорусы, и мужчины из соседнего района — все! Замечу, что это был будний день, 16 часов. Я не успевала не то что отвечать всем, но и даже прочитывать сообщения. Честно говоря, было очень неожиданно такое больше внимание к моей персоне.

Сначала я решила отвечать всем подряд, но потом все же стала фильтровать своих собеседников. Турки и арабы меня вообще не интересовали, поскольку мои скудные знания английского и их примитивные фразы по-русски очень быстро утомили меня. Да и зачем, собственно, тратить на них время, когда в очереди стоит еще двадцать белорусов без сомнительных предложений об отдыхе в Турции и работы моделью в Европе? Хотя стоит оговориться, что иностранцы — отличный вариант для тех, кто их действительно ищет. Правда, мне попадались исключительно арабы с очень плохим русским, слишком «сладкими» предложениями и заученными комплиментами а-ля «какой ты красивый, ты такой привлекательный, хочу такую жену!»

Итак, в бой! Онлайн-знакомства с будущими мужьями оказались весьма утомительными и «кровопролитными». Просидев часов пять на сайте, я безумно устала. Все эти люди, которые что-то от меня хотели и были чересчур навязчивыми, забрали ведро и маленькую тележку моей энергии. К вечеру моих собеседников значительно прибавилось — теперь общения со мной жаждали около 60 человек. Примерно 40 из них были настолько идентичны, что я даже не запоминала их имена. Большинство писали одни и те же СМС, задавали одни и те же вопросы и просили одного и того же. «Привет, не хочешь пообщаться? Расскажи о себе, работаешь/учишься, чем занимаешься в свободное время, твои увлечения, хобби» — отвечать на эти сообщения я стала методом «копировать/вставить». За минуту подобных вопросов было около 10.





Банальность накрыла меня с головой. И только несколько человек попытались начать беседу несколько необычно, привлекая, таким образом, мое внимание и заинтересованность в дальнейшем общении. Кто-то просил рассказать свой идеальный день и самый шокирующий поступок, другие же без приветов и комплиментов отмечали, что мой профиль не похож на типичных девочек с сайта знакомств (многие барышни ищут себе «спонсоров» или сразу предъявляют список из ста пунктов, что должен делать для них мужчина).

Через 3−4 сообщения (из них два это — приветствие) молодые люди уже пытались назначить встречу. Ну или хотя бы взять телефон, чтобы «услышать мой приятный, нежный голос». Многие делали это очень назойливо и даже самоуверенно, вплоть до ультиматумов а-ля «если ты не пойдешь со мной завтра гулять, то мы прекратим всяческое общение». Ага, хочется добавить к этому «и наш корабль любви разобьется о скалы несбыточных надежд». Смешно! Почему я должна тратить свое время на непонятные свидания непонятно с кем, когда этот человек ровным счетом ничего не сделал ради того, чтобы хотя бы минимально привлечь мое внимание в интернете? Если мужчина, кроме «Привет, как дела? Чем занимаешься в свободное время? Расскажи о себе», больше ничего не может сказать, то о чем я буду с ним говорить в реальности? Сомнительные перспективы.

Какие они — мужчины из онлайна?





Цветник из совершенно разных мужчин приятно радовал. Моими собеседниками, с которыми я обменялась более чем двадцатью сообщениями, были более или менее обеспеченные молодые люди не младше 25 лет. В основном они занимали либо руководящие должности, либо были представителями среднего звена. Вы не подумайте, я не спрашивала в лоб об их материальном положении! В процессе разговора они сами рассказывали о себе и своем достатке. Кто-то с квартирой, машиной и стабильным заработком, кто-то без машины, но с работой… В целом большинство претендентов были очень даже неплохим вариантом. И не надо считать меня меркантильной! Все-таки ищу мужа, а не любовника на пару ночей. А семья без денег существовать не может, какая бы ни была сильная любовь. Детей кормить страстью и влюбленными глазами сложновато.

Те, кто действительно (ну мне так кажется, что действительно) также искал девушку для серьезных отношений, сразу задавали интересующие их вопросы. К примеру, судима ли я, есть ли у меня дети, была ли в браке, цели по жизни, как отношусь к переезду из Беларуси и трем детям и т.д. И, конечно же, фотографию в полный рост в студию! Один парень так настойчиво пытался получить мою фотографию и оценить меня со всех сторон и параметров (дабы понять, как он сказал, подхожу ли я под его типаж), что аж злиться начал, когда не получал желаемого. Выяснилось, что он армянин и совершенно не привык к отказам. Этот Арарат (назовем его так) очень настойчиво приглашал меня на встречу. Когда я ему отказывала (между прочим — аргументировано), он агрессивно грозился прекратить со мной всяческое общение. Когда же он начал материться в сообщениях из-за неполучения желаемого, я попросила не выражаться при мне. Больше от него сообщений я не получила.

К своей радости извращенцев или иных лиц с явными сексуальными девиациями не обнаружила. И это, честно говоря, меня весьма удивило. Я-то думала, мол, зарегистрируюсь на сайте знакомств, и как повалят предложение об интиме, только отбиваться успевай!





Хотя один уникум мне все же попался. Вернее сказать, король. Сорокалетний артист (на фото он предстал во фраке) отчаянно звал меня на свидание и пытался заманить меня своими деньгами. Обещал ограбить для меня Центральный банк, купить мне самый дорогой iphone, брендовую одежду и украшения, отвезти меня в самые лучшие заведения города и, конечно же, взять меня в жены хоть завтра. Как же хотелось поверить в эти сладкие обещания, если бы не парочка смутивших меня вопросов: «А у тебя МТС или velcom? А сколько ты зарабатываешь? Давай встретимся возле моего дома». Да уж.

Мужчины в социальных сетях очень ленивы. Им лень ставить знаки препинания и писать долгие сообщения. Очень многие даже не удосуживаются поставить знак вопроса, мол, сама пойми — утверждаю я или спрашиваю. А когда им тактично пытаешься сказать об этом, считают тебя дерзкой и заумной. Кстати, аудитория сайта знакомств настолько разнообразна, что совершенно не подозреваешь, кто тебе может встретиться здесь. Если одни ограничиваются сразу предложениями о виски/суши/кофе, то другие изливают на тебя поток слов и рассказов о своей жизни. Александр был именно такой — целыми страницами писал мне о своей жизни, задавал какие-то вопросы и, в конце концов, нашел просто «свободные уши». В общении с ним я чувствовала себя слишком глупой и недостаточно образованной, а многие значения его слов я пыталась найти в интернете. И этот человек тоже обитает на сайте знакомств!

Еще один всех интересующий вопрос — внешность. Очень многие сразу просили выслать дополнительные фото, дабы оценить меня как объект воздыхания. Нет, что вы, я понимаю — по одежке встречают и все такое. Но разве красивая картинка важнее того, что скрывается за ней? Быть может, я весьма наивна в этом вопросе, но есть не очень внешне привлекательные люди, но именно они способны покорить твое сердце, а не какие-либо умопомрачительные накачанные красавчики-нарциссы. Кстати, самый распространенный комплимент мне: «А ты вроде адекватная!» Звучит достаточно неординарно, и я даже не знала, радоваться этому или нет.

«Адекватных» встретила и я. Мужчина с тремя высшими образованиями, успешный московский хирург, бывший милиционер и нынешний астролог, работник таможни, проектировщик, инженер, заместитель руководителя на крупном предприятии… Все они ищут серьезные отношения на сайте знакомств. На первый взгляд это может показаться глупостью и даже безумием, но так и есть. Почему именно здесь? Неужели в офлайне невозможно найти ту самую? Конечно, достаточно сложно подойти на улице к понравившейся девушке и познакомиться, ведь надо ее как-то заинтересовать, что-то говорить (и, желательно, вразумительное). А тут просто написал «привет» — и все! Полдела сделано, а там как пойдет. Но в любом случае всем жителям онлайн-клуба знакомств получать отказ в свой адрес достаточно непросто, некоторые даже обижаются, мол, я тебе душу открыл, а ты… Душу открыл — это значит пригласил на шашлыки или кофе 5 раз подряд и сделал несколько заезженных комплиментов.





Конечно же, есть много странных мужчин и даже парней, которые сидят на сайте в поисках какого-то непонятного общения. Создается впечатление, что многие без особой цели зарегистрировались на подобной платформе и поставили на поток все эти «привет, расскажи о себе». Они отправляют подобные сообщения десятками в день, и это чувствуется сразу. Не понимаю, зачем им это надо? Убить время на работе или дома? Но в таком общении даже мозг включать не надо, просто набирай буквы, создавай фразы и отправляй. Авось что-то интересненькое выстрелит.

Кстати, более осознанно смотрят на брак и создание семьи мужчины после 30 лет — именно с ними я больше всего общалась. Их кругозор и словарный запас не ограничивается 10 заученными фразами, и они готовы больше говорить в интернете, нежели сразу бриться и чистить обувь для первого свидания. Конечно же, у всех обитателей виртуального мира есть своя личная история неудавшейся любви, которую некоторые из них до сих пор не пережили.

Итоги эксперимента





Давайте прибегнем к простой арифметике. За день мне написало около 60 человек. 40 из них заслуживают общения на сайте знакомств, 20 из них в теории могут получить мой номер телефона, с 7 после телефонного разговора можно назначить встречу. Вопрос: со сколькими из этой отважной семерки можно назначить второе свидание? Примерно, с половиной. А теперь соль всего эксперимента. За один день «рыбалки» на сайте знакомств нужно поговорить по телефону с 15 (пятерку отбрасываем, кто не дозвонится, передумает, пожалеет денег и т.д.), время на встречу выделить для семи человек.

Теоретически нужна целая неделя для того, чтобы из семи человек отобрать нескольких счастливчиков на роль будущего мужа. Целую неделю каждый вечер нужно встречаться с новым мужчиной для поиска мужа! Или в день по два-три человека. Но это как-то бесчеловечно и цинично бежать с одного свидания на другое. И это я еще не говорю о тех, кто предлагает скайп-свидание! Но, признаюсь честно, «улов» неплохой. Всего за день я нашла 7 потенциальных претендентов на мои руку, сердце и жилплощадь. Но сколько нужно потратить времени на то, чтобы с каждым из них куда-то сходить? А кроме свиданий нужно работать, отдыхать и заниматься личными делами. Ух, тяжелая работа ходить по графику на встречи.

Итак, вас, наверное, интересует вопрос о том, можно ли найти мужа на сайте знакомств? Я убеждена, что ДА! Но не подменяем ли мы реальный мир виртуальным? Отнюдь. Здесь все-таки можно найти мужчину мечты и выйти в итоге замуж, но необходимо очень четко позиционировать себя как порядочную и воспитанную девушку и проводить мощный отсев псевдопретендентов, которые скажут вам все что угодно, лишь бы получить семиминутный секс в машине или дешевом отеле.

Я убеждена, что не стоит сразу соглашаться на встречи со всеми, кто более менее удачно получился на фото и в графе «финансовое положение» отметил наличие квартиры и хорошего заработка. Более того, не обольщайтесь красивыми фотографиями — они могут быть не того человека, с кем вы общаетесь. Знайте себе цену даже в мире онлайна, не распыляйтесь на всех и всё. В конце концов, пусть встречу с вами мужчина заслужит если не поступками, то хотя бы терпением. Не давайте свои контакты и ссылки на страницы в социальных сетях. Если уж кто-то привяжется, то потом отделаться от него будет непросто. А так вы просто удалите страницу на сайте знакомств и отрежете все нежелательные контакты.

Мой небольшой эксперимент показал, что на сайте знакомств собирается огромное количество интересных, образованных, воспитанных и, не побоюсь этого слова, адекватных мужчин. Их около 20% от общего числа всех, кто тупо убивает время подобным образом. Но они все же есть! А если вы действительно умная и «адекватная», то удача улыбнется вам очень скоро!