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Спортобзор: итоги футбольной недели, Уимблдон и хоккей
15.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Прошедшую неделю в полной мере можно назвать футбольной. Началась она с
© Sputnik / Виктор Толочко
"После перерыва как будто команду подменили. Атаковать стали ереванцы, БАТЭ отбивалось. И в итоге, как мы уже привыкли, БАТЭ не может на своем поле удержать победу. 1:1 — отличился тот же Алексей Риос, забив автогол. Очень обидно. Болельщики, которые только что радовались забитому голу — а на матч пришло и приехало более 11000 человек — в конце игры дружно скандировали главному тренеру Александру Ермаковичу "Уходи!", — рассказывает Костьян.
Остается надеяться, что 18 июля в Ереване БАТЭ сможет взять себя в руки, и дать бой "Алашкерту". А накануне, в четверг, минское "Динамо" также
Сборная белорусских футбольных клубов также впервые принимает участие в футбольном Кубке короля, который проходит в Таиланде. В пятницу прошел матч между нашей сборной и сборной Буркина-Фасо. Белорусы обыграли африканцев и вышли в финал, который пройдет в воскресенье, 16 июля.
В субботу, 15 июля проходит
Несмотря на лето, наблюдается активность и в хоккее. "Динамо" вышло из своего отпуска и
Спортобзор с Максимом Костьяном слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Футбольные ничьи белорусов, финал Уимблдона и конец отпуска наших хоккеистов оказались в прицеле обсуждения спортивных итогов с Максимом Костьяном на радио Sputnik...
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