Спортобзор: итоги футбольной недели, Уимблдон и хоккей /

Прошедшую неделю в полной мере можно назвать футбольной. Началась она с резонансного матча второго раунда отбора Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и ереванским "Алашкертом". Казалось, что борисовчане здесь стопроцентные фавориты, и победа обеспечена. Но к концу первого тайма ситуация уже выглядела двояко, гол Алексея Риоса в армянские ворота был сложным и даже каким-то вымученным.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ узнал своего будущего соперника, если обыграет "Алашкерт"

"После перерыва как будто команду подменили. Атаковать стали ереванцы, БАТЭ отбивалось. И в итоге, как мы уже привыкли, БАТЭ не может на своем поле удержать победу. 1:1 — отличился тот же Алексей Риос, забив автогол. Очень обидно. Болельщики, которые только что радовались забитому голу — а на матч пришло и приехало более 11000 человек — в конце игры дружно скандировали главному тренеру Александру Ермаковичу "Уходи!", — рассказывает Костьян.

Остается надеяться, что 18 июля в Ереване БАТЭ сможет взять себя в руки, и дать бой "Алашкерту". А накануне, в четверг, минское "Динамо" также сыграло вничью 1:1 на выезде в Македонии с местной командой "Работнички". В тот же день брестское "Динамо " с аналогичным результатом сыграло с австрийским "Рейндорфом". Выездная ничья — почти победа. Будем надеяться, что на следующей неделе результаты наших футболистов будут лучше.

Сборная белорусских футбольных клубов также впервые принимает участие в футбольном Кубке короля, который проходит в Таиланде. В пятницу прошел матч между нашей сборной и сборной Буркина-Фасо. Белорусы обыграли африканцев и вышли в финал, который пройдет в воскресенье, 16 июля.

В субботу, 15 июля проходит финальный турнир женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире. На корте встретятся американка Винус Уильямс, которая уже пять раз выигрывала турнир, и испанка Гарбинье Мугуруса, для которой это второй финал.

Несмотря на лето, наблюдается активность и в хоккее. "Динамо" вышло из своего отпуска и начало активно готовится к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги. Первое сражение пройдет 23 августа на "Минск-Арене". Команда активно готовится под руководством нового тренера Горди Дуайера, чередуя тренировки на льду, в зале и на свежем воздухе. Команда усилена новым легионером, голкипером Юнасом Энротом, ранее выступавшим в НХЛ. Известно, что в этом сезоне в команде еще присутствуют незакрытые легионерские позиции.

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