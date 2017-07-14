Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Встреча прошла в пятницу, 14 июля, на стадионе «Локомотив» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Основное время матча закончилось без забитых мячей. Первый гол забил нападающий Луис Адриано, который отличился в первом дополнительном тайме на 101-й минуте. Еще один мяч в ворота железнодорожников отправил форвард Квинси Промес на 113-й.

На 116-й минуте полузащитник Мануэл Фернандеш сумел отыграть один мяч.



Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Правда, наставник «Локомотива» Юрий Семин после игры заявил, что матч был испорчен судьей Владиславом Безбородовым (в бытность футболистом в 2001—2002 годах он выступал за минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и минское «Торпедо-СКА»).

— Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую желтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч! — приводит « Чемпионат » слова Юрия Семина.

Отметим, что во втором тайме уже имевший желтую карточку спартаковец Луис Адриано нарушил правила против «железнодорожника» Дмитрия Тарасова, после чего случилась стычка с участием нескольких игроков, но рефери пожалел бразильца, не став показывать ему второе предупреждение.

Перед матчем болельщики команд устроили драку. Она завязалась после нецензурной кричалки железнодорожников, адресованной фанатам красно-белых.

Инцидент произошел возле касс стадиона «Локомотив», на котором проходит встреча. Стычка была остановлена сотрудниками полиции.



Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»



Болельщики «Спартака». Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»



Болельщики «Локомотива». Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»



Атрибутика болельщиков «Локомотива». Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. «Локомотив» является двукратным обладателем трофея.

В минувшем сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв екатеринбургский «Урал» в финальном матче.