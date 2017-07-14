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Видеофакт: селфи в галерее ценой в $200 тысяч
15.07.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Посетительница галереи, пытаясь сделать селфи на выставке корон, разбила экспонаты общей стоимостью 200 тысяч долларов, пишет The Guardian.
Случай произошел в галерее 14th Factory. Происшествие запечатлела камера наблюдения, установленная в галерее.
Девушка присела, чтобы сделать фото на фоне экспоната, но не удержалась и упала на него. В результате экспонат упал на другой — и они сложились как костяшки домино.
Представители галереи сообщили, что ущерб, нанесенный неудачным селфи, оценивается в 200 тысяч долларов.
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В одной из галерей Лос-Анджелеса на выставке корон посетительница пыталась сделать селфи и опрокинула экспонат, который упал на другие – в считанные секунды...
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