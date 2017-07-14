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Видеофакт: селфи в галерее ценой в $200 тысяч

15.07.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Посетительница галереи, пытаясь сделать селфи на выставке корон, разбила экспонаты общей стоимостью 200 тысяч долларов, пишет The Guardian.

Случай произошел в галерее 14th Factory. Происшествие запечатлела камера наблюдения, установленная в галерее.

Девушка присела, чтобы сделать фото на фоне экспоната, но не удержалась и упала на него. В результате экспонат упал на другой — и они сложились как костяшки домино.

Представители галереи сообщили, что ущерб, нанесенный неудачным селфи, оценивается в 200 тысяч долларов.

 
 
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В одной из галерей Лос-Анджелеса на выставке корон посетительница пыталась сделать селфи и опрокинула экспонат, который упал на другие – в считанные секунды...

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