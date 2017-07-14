Samsung Galaxy S8 подешевели в Беларуси уже на 25%

Новые флагманские смартфоны компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8+ — в апреле начали продаваться в Беларуси. За несколько месяцев с начала продаж они успели подешеветь уже на 25%, выяснил 42.TUT.BY.





В апреле 2017 года средняя цена на «младший» Galaxy S8 с 64 ГБ встроенной памяти в большинстве интернет-магазинов равнялась 1850 рублям (данные Яндекс.Маркет ). Сегодня такой же смартфон можно приобрести за 1360 рублей. Разница составляет более 25%.

Разница в цене на большую версию смартфона — Galaxy S8+ с 64 ГБ встроенного хранилища — в сравнении со стоимостью устройства в апреле также составляет около 25%. На старте продаж аппарат оценивался примерно в 1990 рублей, сегодня — в среднем, 1500 рублей.

Цены на официально продаваемые в Беларуси смартфоны не изменились. Samsung Galaxy S8 (64 ГБ) предлагается за 1849 рублей, Galaxy S8+ (64 ГБ) — за 1999 рублей.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Напомним, оба флагманских устройства получили корпусы из стекла и металла с закругленными экранами. Дисплеи — диагональю 5,8 дюйма в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8+ - занимают практически всю фронтальную панель смартфонов и выделяются необычным соотношением сторон — 18,5:9. Максимальное разрешение обоих экранов составляет 2960 на 1440 пикселей (QuadHD+).

Новые смартфоны Samsung можно разблокировать с помощью сканера радужной оболочки глаза и технологии распознавания лица (помимо классического сканера отпечатков пальцев).

Есть здесь и защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфоны можно погружать в воду на глубину до полутора метров на полчаса. Также присутствует 3,5 мм аудиоразъем, от которого отказались в Apple.

Продающиеся в Беларуси Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus оснащены энергоэффективными 10-нанометровыми процессорами Samsung Exynos 8895. У них 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также гибридный слот, который можно использовать под карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ или вторую nanoSIM.

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