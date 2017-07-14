В марте 2015 года минчанка Александра Верченко вместе с родителями и молодым человеком провели пару дней в Норвегии. «Итого стоимость поездки на человека составила 278 евро, с учетом шампанского и двух бургеров. И мы ни в чем себе не отказывали!» — вспоминает девушка.



Фото из личного архива героини

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«8 Марта отметили клубникой с шампанским»

— Норвегия всегда была нашей семейной мечтой: посмотреть фьорды, попробовать местную рыбу, сходить в музей Тура Хейердала.

Когда Ryanair устроил очередную распродажу, мы купили билеты: с 7 по 9 марта туда-обратно из Вильнюса до Осло. Вышло по 35 евро на человека. До аэропорта мы добирались на машине: при расходе 12 л на 100 км с учетом бензина и страховки дорога Минск — Вильнюс — Минск потянула на 20 евро c человека. Через booking.com мы сняли апартаменты в отеле. Можно сказать, что это была квартира: с кухней, оснащенной всем необходимым, залом с телевизором, двумя комнатами. За две ночи отдали 75 евро на человека, а в общем 300 евро на четверых.

Алкоголь в Норвегии очень дорогой, поэтому для того, чтобы отпраздновать 8 Марта, шампанское мы купили в duty free в Вильнюсе. Нам повезло, на алкоголь были скидки: взяли за 4 евро.

Рядом с нашими апартаментами был Rimi, один из самых дешевых магазинов в Норвегии. Начало марта, овощи в Беларуси в дефиците — но не в Норвегии! Мы купили продуктов на два дня за 50 евро: 2 кг креветок, 4 стейка семги, клубнику, салат айсберг, помидоры, огурцы, вермишель, творог, сметану, сыр, лимон, масло подсолнечное, рис, яйца. Размер яиц в Норвегии определяется как S, M, L, XL, такого мы больше нигде не видели. Соль и сахар мы привезли из Минска. Так что в первый день приготовили на ужин рыбу с рисом и сметанным соусом, утром съели творог и вермишель, а вечером 8 Марта у нас на столе стояли креветки с лимонным соком и салатом, а еще клубника с шампанским.

«Дорога до Лиллехаммера проходит через фьорды — необыкновенная красота!»

Наша программа в Норвегии была очень насыщенной. В первый день мы гуляли по Осло. Обязательные пункты: Королевский дворец, оперный театр и музей Тура Хейердала, он же музей Кон-Тики. Мы начали с Кон-Тики. Цена билета — 10 евро на человека. Но так как в 2015 году я и мой молодой человек были еще студентами и заранее оформили банковскую карточку вместе со студенческим удостоверением ISIC, то смогли сэкономить: купили себе билеты за 8 евро.

Надо сказать, музей больше всего впечатлил папу! Он читал про путешествия Тура Хейердала в детстве, поэтому ему было интересно. Рядом с музеем Кон-Тики находится Морской музей. Здесь нам тоже очень повезло: маме, мне и молодому человеку нужно было в уборную, но в музее Кон-Тики она то ли не работала, то ли отсутствовала. Нам предложили с билетом музея Кон-Тики пройти в уборную Морского музея. Пропустили нас туда без проблем! Никто ни за кем не следил. Вообще, в Норвегии все строится на доверии. Мы обошли весь Морской музей совершенно бесплатно, сфотографировались. Потом вернулись в Кон-Тики и отправили «в туалет» папу. Получается, каждый из нас посетил два музея за 9 евро.

Из музея мы поехали в центр города. Так как это были выходные, припарковались бесплатно без проблем. Да, мы арендовали машину. В Норвегии это недешевое удовольствие. Возьми мы в аналогичный период авто на прокат в Италии, заплатили бы 30 евро, а в Норвегии все обошлось в 400 евро: аренда с 7 марта по 9 марта со страховкой, бензином, мойкой и платными дорогами. Итого машина стоила 100 евро на человека. Но дело в том, что только дорога на поезде от аэропорта до отеля в одну сторону обошлась бы в 20 евро. К тому же у нас в планах было посетить Лиллехаммер: город в 200 км от Осло, где проходила Олимпиада и располагались ближайшие фьорды.

В Лиллехаммер мы поехали на второй день. Цены в маленьких городках ниже, чем в Осло. Для сравнения: в McDonald’s в Осло бургер стоил 10 евро, под Лиллехаммером — 2 евро на скидке. Эта была удача! Можно считать, поели в ресторане.

В Лиллехаммере мы посетили музей Майхауген под открытом небом, где представлена реконструкция домов разных столетий. В марте билеты стоили дешевле: 11 евро обычный и 9 евро для студентов. А дорога до Лиллехаммера проходит через фьорды — необыкновенная красота! Ради этого стоило брать в аренду машину. Вечером мы вернулись в отель и утром улетели обратно.

Итого стоимость поездки на человека составила 278 евро с учетом шампанского и по бургеру в Осло и Лиллехаммере. И мы ни в чем себе не отказывали!

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