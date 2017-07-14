В футболиста бросали бутылки с трибун, а судья наказал его желтой карточкой

В первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линфилд» — «Селтик» (0:2) ирландские болельщики стали забрасывать форварда шотландского клуба бутылками и мелкими предметами.

Ли Гриффитс пошел подавать угловой, когда в него полетели бутылки. Нападающий начал поднимать их и апеллировать к судье, но тот вначале предупредил его, а затем и вовсе достал и показал желтую карточку.