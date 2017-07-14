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В футболиста бросали бутылки с трибун, а судья наказал его желтой карточкой
В первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линфилд» — «Селтик» (0:2) ирландские болельщики стали забрасывать форварда шотландского клуба бутылками и мелкими предметами.
Ли Гриффитс пошел подавать угловой, когда в него полетели бутылки. Нападающий начал поднимать их и апеллировать к судье, но тот вначале предупредил его, а затем и вовсе достал и показал желтую карточку.
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Североирландские болельщик закидывали бутылками формарда "Селтика", но судья посчитал, что он затягивает время.
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