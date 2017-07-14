МАРТ отметил стабильность цен по итогам первого полугодия 2017 года





За шесть месяцев 2017 года потребительские цены на товары и услуги выросли в среднем на 3,5%. Есть и сезонные колебания: в мае и июне больше всего дорожали овощи и картофель, который вырос в цене более чем на треть.

Такая информация Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) озвучена в эфире телеканала ОНТ.

Так, по данным Национального статистического комитета, за I полугодие потребительские цены на товары и услуги выросли в среднем на 3,5%.

Меньше чем на 1% уменьшились цены на мясо, мясные продукты, рыбу и рыбные продукты, яйца подешевели на 3%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,01%. Мониторинг цен проводит рабочая группа Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Эту инициативу поддержал глава государства и поручил провести мониторинг масштабно.

В каждом регионе специалисты ФПБ посещают крупные сетевые магазины, объекты шаговой доступности разных форм собственности и фиксируют ценовые предложения по одинаковым позициям на 43 группы товаров, после чего в специальную электронную таблицу вносят самую высокую и самую низкую цену. Все данные анализируются и отправляются в МАРТ.

Такая работа профсоюзов призвана не допустить необоснованного роста цен. По словам заместителя председателя ФПБ Елены Манкевич, был отмечен рост цен на ряд молочных и мясных продуктов, пишет БЕЛТА.

"Мы также увидели, что цены в разы разнятся между некоторыми регионами на одну и ту же продукцию, и эти вопросы адресованы в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы в ведомстве все это было детально проанализировано и при необходимости проведено дополнительное расследование", - сказала зампредседателя ФПБ.