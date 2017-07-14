В рамках Международного фестиваля искусств "Славянский Базар" в пятницу, 14 июля прошел традиционный День Союзного государства. Начался он на витебской площади Победы возложением цветов к Вечному огню. Позже, в международном пресс-центре фестиваля журналисты и гости фестивальной столицы встретились с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

День Союзного государства прошел на "Славянском базаре" /

Задаваемые Госсекретарю вопросы касались реализации новых союзных программ, а также основных направлений сотрудничества Беларуси и России. Конечно, журналисты поинтересовались мнением Госсекретаря о нынешнем "Славянском базаре".

"Фестиваль уже завоевал репутацию некоего событийного ряда в сфере культуры. Поэтому, люди, которые сюда приезжают — гости, посетители — они уже знают чего ожидать. И это очень хорошо, это называется традицией. Это создает настроение уже заранее. Люди приезжают, уже настроившись на праздник", — сказал Рапота.

В День Союзного государства в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" недалеко от Витебска презентовали сразу несколько выставок. Кроме того, Григорий Рапота передал в дар музею новое полотно. Это копия портрета одного из друзей художника. Завершиласб программа Дня Союзного государства на "Славянском базаре" юбилейным концертом ансамбля "Сябры".

Комментарий Григория Рапоты слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.