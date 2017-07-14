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День Союзного государства прошел на "Славянском базаре"
15.07.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь
В рамках Международного фестиваля искусств "Славянский Базар" в пятницу, 14 июля прошел традиционный День Союзного государства. Начался он на витебской площади Победы возложением цветов к Вечному огню. Позже, в международном пресс-центре фестиваля журналисты и гости фестивальной столицы встретились с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Задаваемые Госсекретарю вопросы касались реализации новых союзных программ, а также основных направлений сотрудничества Беларуси и России. Конечно, журналисты поинтересовались мнением Госсекретаря о нынешнем "Славянском базаре".
"Фестиваль уже завоевал репутацию некоего событийного ряда в сфере культуры. Поэтому, люди, которые сюда приезжают — гости, посетители — они уже знают чего ожидать. И это очень хорошо, это называется традицией. Это создает настроение уже заранее. Люди приезжают, уже настроившись на праздник", — сказал Рапота.
Комментарий Григория Рапоты слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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На "Славянском базаре" традиционно прошел День Союзного государства, в котором принял участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
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