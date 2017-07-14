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Белоруски уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу в Китае

15.07.2017 14:03 — Разное | Tut.by  
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Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова уступили соперницам из России Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой со счетом 1:2 (19:21, 21:15, 11:15) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу среди игроков до 21 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: bvf.by

Матч в китайском Нанкине получился напряженным. Россиянки в третьей партии лишь при счете 7:7 смогли выйти вперед — 10:8 и выиграть ее со счетом 15:11.

В ходе мирового форума белоруски одержали четыре победы над командами Нигерии, Аргентины, Китая и Чехии. Таким образом, Виктории Шалаевской и Виктории Секретовой удалось войти в восьмерку сильнейших команд на молодежном чемпионате мира.

В 2016 году они заняли третье место на чемпионате Европы (U-20).

В полуфинале чемпионата мира в Нанкине сыграют команды из России и Италии, а также Бразилии и США.

 
 
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Таким образом, Виктории Шалаевской и Виктории Секретовой удалось войти в восьмерку сильнейших команд на молодежном чемпионате мира.

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