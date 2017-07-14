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В Минской области проводится акция "Трезвый водитель". Готовы ли вы ко встрече с ГАИ

15.07.2017 13:44 — Разное | Tut.by  
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В Минской области с 14 по 17 июля проводится акция "Трезвый водитель". Как отметили в Госавтоинспекции, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения. Пройдите тест и повторите основные пункты ПДД. 


Фото: livemozyr.com

 

 
 
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В Беларуси проводится акция "Трезвый водитель". Что нужно знать, чтобы не стать предметом интереса сотрудников ГАИ? Пройдите наш тест.

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