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В Минской области проводится акция "Трезвый водитель". Готовы ли вы ко встрече с ГАИ
В Минской области с 14 по 17 июля проводится акция "Трезвый водитель". Как отметили в Госавтоинспекции, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения. Пройдите тест и повторите основные пункты ПДД.
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В Беларуси проводится акция "Трезвый водитель". Что нужно знать, чтобы не стать предметом интереса сотрудников ГАИ? Пройдите наш тест.
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