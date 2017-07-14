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Бургеры, пицца, гриль: сегодня в самом центре Могилева открывается Burger House

15.07.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в самом центре Могилева на Ленинской, 45 официально открылся Burger House. Заведение специализируется на бургерах, пицце и гриле, а на летний период в кафе работает огромная терраса.


Кафе на Ленинской, 45 хорошо знакомо могилевчанам. Раньше на этом месте был ресторан «Звездная площадь». Сейчас здесь прописался Burger House: не меняя владельцев, заведение кардинально сменило формат и подход к обслуживанию. Кроме того, запустило Burger Point — точку, откуда можно взять бургеры, картошку и мороженое с собой.


— «Звездная площадь» работала на этом месте почти десять лет, — рассказывает Елена Лазаренко, управляющая заведением. — Понимаете, когда речь идет о традиционной кухне и меню в условных сто страниц, тяжело контролировать качество продукции. А когда в меню 30 позиций, можно более эффективно подходить к бизнес-процессам. Так можно контролировать качество товаров, отточить технологии производства. Перед нами стояла глобальная цель — упростить бизнес-процессы и добиться отменного качества.

— Почему именно бургеры, пицца и гриль?

— Мы постарались двигаться в соответствии с последними тенденциями. Наша активная аудитория — 15−35 лет, и нужно было удовлетворить вкусы этой аудитории, отсюда и такое меню. Мы не говорим, что этот ассортимент у нас раз и навсегда. Какие-то пункты будут выпадать, если они будут плохо продаваться, будем тестировать и вводить новые позиции. Но общую концепцию обещаем выдерживать: суши, пельмени и драники в меню не появятся.

Сейчас Burger House работает ежедневно с 8.00 до 23.00 по адресу: улица Ленинская, 45.


Меню выглядит следующим образом:

бургеры — от 5 рублей 90 копеек до 7 рублей 90 копеек;

гриль (ребрышки, крылышки, колбаски) — от 1 рубля 90 копеек за сто граммов до 9 рублей 90 копеек за порцию;

салаты — от 5 рублей 90 копеек до 11 рублей 90 копеек;

супы — от 1 рубля 30 копеек до 4 рублей 90 копеек;

пиццы — от 8 рублей 90 копеек до 13 рублей 90 копеек;

морсы — по 1 рублю 49 копеек;

мягкое мороженое в рожке — 1 рубль 69 копеек.




 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня в самом центре Могилева на Ленинской, 45 официально открылся Burger House.

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