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Хроника прохладного лета: снова дожди и грозы

15.07.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. В воскресенье, 16 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью осадки пройдут преимущественно по восточной части, а завтра они ожидаются практически на всей территории республики.

Хроника прохладного лета: снова дожди и грозы
© Pixabay
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Бресте

Днем 16 июля высока вероятность грозы. В вечерние и утренние часы в отдельных районах республики возможны туманы.  Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-13°С. Днем будет от 15 до 20°С, по югу — 21-23°С.

Вместе с тем, республиканский МЧС предупреждает, что по западным регионам страны на субботний вечер сохраняется оранжевый уровень опасности в связи с высокой вероятностью прохождения грозового фронта.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В воскресенье по Беларуси пройдут кратковременные дожди, а по западным регионам ожидаются сильные грозы и ливни.

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