Хроника прохладного лета: снова дожди и грозы

МИНСК, 15 июл — Sputnik. В воскресенье, 16 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью осадки пройдут преимущественно по восточной части, а завтра они ожидаются практически на всей территории республики.



© Pixabay Почти треть месячной нормы осадков выпала в Бресте

Днем 16 июля высока вероятность грозы. В вечерние и утренние часы в отдельных районах республики возможны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-13°С. Днем будет от 15 до 20°С, по югу — 21-23°С.

Вместе с тем, республиканский МЧС предупреждает, что по западным регионам страны на субботний вечер сохраняется оранжевый уровень опасности в связи с высокой вероятностью прохождения грозового фронта.