ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть попали характеристики, цена и дата старта продаж флагмана Nokia 8

15.07.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В этом году Nokia может выпустить еще четыре новых смартфона. Технические характеристики, цена и дата старта продаж одного из них — Nokia 8 — сегодня «утекли» в Сеть.


По последним данным, Nokia 8 оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835 (по более ранним слухам, им должен был стать менее мощный Snapdragon 660). Оперативной памяти в устройстве, скорее всего, будет 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Также сообщается, что модель для Европы оснастят слотами для двух SIM-карт.

Точной информации о дисплее и камере пока нет. По прошлой информации, Nokia 8 получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 2K и сдвоенный основной фотомодуль. Также известно, что в продажу смартфон поступит в нескольких цветах — голубом, серебристом, медно-золотом и сине-золотом. Какие из них будут доступны на старте реализации, не сообщается.

В продажу в Европе смартфон, скорее всего, поступит уже 31 июля по цене в 598 евро. На других рынках (например, в Китае) Nokia 8 может продаваться по более низким ценам.

Посмотрите, какие еще смартфоны Nokia сегодня можно приобрести в Беларуси:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Nokia выпустит еще четыре новых смартфона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня на «Славянском базаре» день молодежи и фестивального движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика