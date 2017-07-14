В Сеть попали характеристики, цена и дата старта продаж флагмана Nokia 8

В этом году Nokia может выпустить еще четыре новых смартфона. Технические характеристики, цена и дата старта продаж одного из них — Nokia 8 — сегодня «утекли» в Сеть .





По последним данным, Nokia 8 оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835 (по более ранним слухам, им должен был стать менее мощный Snapdragon 660). Оперативной памяти в устройстве, скорее всего, будет 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Также сообщается, что модель для Европы оснастят слотами для двух SIM-карт.

Точной информации о дисплее и камере пока нет. По прошлой информации, Nokia 8 получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 2K и сдвоенный основной фотомодуль. Также известно, что в продажу смартфон поступит в нескольких цветах — голубом, серебристом, медно-золотом и сине-золотом. Какие из них будут доступны на старте реализации, не сообщается.

В продажу в Европе смартфон, скорее всего, поступит уже 31 июля по цене в 598 евро. На других рынках (например, в Китае) Nokia 8 может продаваться по более низким ценам.

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