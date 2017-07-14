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Горди Дуайер: Задача минского "Динамо" - выступить лучше, чем в прошлом сезоне

15.07.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер заявил, что команда намерена продолжить прогресс прошлого сезона.


Горди Дуайер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Задача любого клуба — выступать лучше и лучше каждый год. Минское «Динамо» — не исключение. В прошлом году команда здорово выглядела в КХЛ, был заложен серьезный фундамент. Мы постараемся оттолкнуться от него и продолжить прогресс. Наша задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Дуайер отметил, что его не смущают финансовые проблемы, с которыми клуб столкнулся в конце прошлого сезона.

— Да, какие-то слухи до меня доходили, но это не проблема. У Минска отличная репутация в КХЛ. А недавно я встретился с руководством клуба, где еще раз убедился, что в Беларуси хоккей — не просто игра. Меня заверили, что все будет хорошо.

Канадский специалист также объяснил, почему Роб Клинкхаммер приступит к тренировкам позже остальной команды, а Юнас Энрот прилетит лишь в августе.

— В этом нет большой проблемы. Мы с ними на связи, знаем, как эти хоккеисты готовятся. Мне кажется вполне нормальным, что легионеры приезжают в Беларусь немного позже. Это распространенная практика. Они — профессионалы, знающие, как подготовить себя к сезону.

Отметим, что сегодня минское «Динамо» проводит день открытых дверей для болельщиков. Поклонники команды могут посетить тренировки клуба, пообщаться с тренерами и игроками, принять участие во встрече коллекционеров хоккейных карточек, с огромными скидками приобрести вещи из прошлых коллекций «зубров». Завершится день финальной встречей динамовского паб-квиза.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер заявил, что команда намерена продолжить прогресс прошлого сезона.

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