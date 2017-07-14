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В Кобрине в честь 730-летия города открыли скейт-парк

15.07.2017 16:56 — Разное | Tut.by  
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15 июля в Кобрине состоялась церемония открытия скейт-парка. Новый молодежный объект разместился на входе в парк культуры и отдыха.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Бартенев, TUT.BY

Идея обустройства площадки появилась у местных властей в начале текущего года. «Мы заметили, что у ребят из Кобрина есть потребность в скейт-парке, поскольку многие из них увлекаются роликовыми коньками, скейтом. Идею осуществили с помощью общественного объединения „Белорусский фонд мира“, через краудфандинг. Мы нашли поддержку у тысяч кобринчан — и эта задумка реализована», — рассказал заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик.

На обустройство скейт-парка потребовалось около 10 тысяч рублей. Его строительством занялась местная компания. Спортивный объект был возведен в течение месяца.

15 июля Кобрин празднует свое 730-летие. Еще одним подарком городу к его юбилею стало открытие многофункциональной спортивной площадки под открытым небом на территории бывшего военного городка. Теперь в распоряжении местных жителей — мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, беговая дорожка, гимнастический и детский городки. Проект реализован по программе «Газпром — детям в Беларуси» совместно с Кобринским райисполкомом.

 
 
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15 июля в Кобрине состоялась церемония открытия скейт-парка. Новый молодежный объект разместился на входе в парк культуры и отдыха.

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