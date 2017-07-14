ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УВД Миноблисполкома о дерзком ограблении пенсионера в Солигорске

15.07.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Преступление в стиле поздних 90-х и ранних 2000-х произошло 13 июля в Солигорске. Двое мужчин напали на пенсионера среди бела дня возле магазина, повалили его на асфальт. Удерживая его за руки вынули из нагрудного кармана деньги. Накануне преступления потерпевший получил пенсию, и отправился за покупками. Жертвой преступления он и стал недалеко от торговой точки.

УВД Миноблисполкома о дерзком ограблении пенсионера в Солигорске
© Pixabay
В Солигорске хулиганы ограбили дедушку, получившего пенсию

"Злоумышленники неслучайно выбрали жертву, предположив, что у пожилого покупателя наверняка осталась сдача после похода в магазин. При этом грабителей не смутила оживленность места и светлое время суток. Грабители стали обладателями 270 рублей. Часть из них они потратили на такси и спиртное", — рассказал Марченко.

Выйти на подозреваемых удалось благодаря очевидцу, у которого на глазах произошло ограбление. По подробному описанию сыщики проверили нескольких людей. У одного из злоумышленников почти все тело было в татуировках, и по этим приметам одного из нападавших, 45-летнего местного жителя, удалось задержать уже через несколько часов. Второго — чуть позже.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК РБ ("Грабеж"). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Подследственные уже привлекались к уголовной ответственности: один — за убийство, второй — за грабежи и разбои.

В Минской области число преступлений, совершенных в отношении престарелых граждан снижается. Однако если пенсионер проживает один, самое важное — не создавать обстоятельств, в которых его легко ограбить. УВД Миноблисполкома не рекомендует ходить в банк или в банкомат за большими суммами в одиночку. Лучше найти себе компанию или договориться с близкими, которые могли бы проводить или встретить.

Комментарий и рекомендации Александра Марченко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко рассказал на радио Sputnik Беларусь о дерзком ограблении пенсионера в Солигорске и раскрытии...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобрине в честь 730-летия города открыли скейт-парк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика