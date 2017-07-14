УВД Миноблисполкома о дерзком ограблении пенсионера в Солигорске /

Преступление в стиле поздних 90-х и ранних 2000-х произошло 13 июля в Солигорске. Двое мужчин напали на пенсионера среди бела дня возле магазина, повалили его на асфальт. Удерживая его за руки вынули из нагрудного кармана деньги. Накануне преступления потерпевший получил пенсию, и отправился за покупками. Жертвой преступления он и стал недалеко от торговой точки.

"Злоумышленники неслучайно выбрали жертву, предположив, что у пожилого покупателя наверняка осталась сдача после похода в магазин. При этом грабителей не смутила оживленность места и светлое время суток. Грабители стали обладателями 270 рублей. Часть из них они потратили на такси и спиртное", — рассказал Марченко.

Выйти на подозреваемых удалось благодаря очевидцу, у которого на глазах произошло ограбление. По подробному описанию сыщики проверили нескольких людей. У одного из злоумышленников почти все тело было в татуировках, и по этим приметам одного из нападавших, 45-летнего местного жителя, удалось задержать уже через несколько часов. Второго — чуть позже.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК РБ ("Грабеж"). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Подследственные уже привлекались к уголовной ответственности: один — за убийство, второй — за грабежи и разбои.

В Минской области число преступлений, совершенных в отношении престарелых граждан снижается. Однако если пенсионер проживает один, самое важное — не создавать обстоятельств, в которых его легко ограбить. УВД Миноблисполкома не рекомендует ходить в банк или в банкомат за большими суммами в одиночку. Лучше найти себе компанию или договориться с близкими, которые могли бы проводить или встретить.

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