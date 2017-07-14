Мугуруса впервые выиграла Уимблдон

Испанкская теннисистка Гарбинье Мугуруса (№ 15 рейтинга WTA) впервые выиграла Уимблдон.

В финальном поединке одиночного разряда Мугуруса взяла верх над американкой Винус Уильямс (№ 11) — 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 77 минут.

Прежде лучшим результатом 23-летней Мугурусы на Уимблдоне был выход в финал в 2015 году, где она уступила Серене Уильямс, которая нынче приостановила карьеру из-за беременности.

37-летняя Винус Уильямс 5 раз становилась победительницей одиночного разряда Уимблдона (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Еще трижды она играла в финале (2002, 2003, 2009).

Полиция признала, что Винус Уильямс не нарушала правила в смертельном ДТП