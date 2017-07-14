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Белоруски уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу
15.07.2017 17:52 — Разное | Ежедневник
Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова уступили соперницам из России Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой со счетом 1:2 (19:21, 21:15, 11:15) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.
Белорусским выступали в групрпе среди игроков до 21 года, сообщает
Россиянки лишь в третьей партии при счете 7:7 смогли выйти вперед - 10:8 и выиграть ее со счетом 15:11. В ходе мирового форума белоруски одержали четыре победы над командами Нигерии, Аргентины, Китая и Чехии.
Виктории Шалаевской и Виктории Секретовой удалось войти в восьмерку сильнейших команд на молодежном чемпионате мира. В 2016 году они заняли третье место на чемпионате Европы (U-20). В полуфинале чемпионата мира в Нанкине сыграют команды из России и Италии, а также Бразилии и США.
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Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова уступили соперницам из России Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой со счетом 1:2 (19:21, 21:15, 11:15) в...
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