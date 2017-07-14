Белоруски уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу





Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова уступили соперницам из России Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой со счетом 1:2 (19:21, 21:15, 11:15) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.

Белорусским выступали в групрпе среди игроков до 21 года, сообщает БЕЛТА . Матч в китайском Нанкине получился напряженным.

Россиянки лишь в третьей партии при счете 7:7 смогли выйти вперед - 10:8 и выиграть ее со счетом 15:11. В ходе мирового форума белоруски одержали четыре победы над командами Нигерии, Аргентины, Китая и Чехии.

Виктории Шалаевской и Виктории Секретовой удалось войти в восьмерку сильнейших команд на молодежном чемпионате мира. В 2016 году они заняли третье место на чемпионате Европы (U-20). В полуфинале чемпионата мира в Нанкине сыграют команды из России и Италии, а также Бразилии и США.