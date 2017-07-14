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В Гомель привезут частицу мощей великомученика Пантелеимона

15.07.2017 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Частица мощей великомученика Пантелеимона в августе прибудет в Гомель из Италии и будет помещена в главном православном храме областного центра на постоянное пребывание, сообщается на официальном портале Белорусской православной церкви.

Частица мощей прибудет в Гомель, как ожидается, 9 августа, ее разместят в соборе святых Петра и Павла.

"По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и стараниями епископа Гомельского и Жлобинского Стефана была достигнута договоренность с епископом Локри и Джераче Франческо Олива о доставке частицы мощей великомученика Пантелеймона в Гомель на постоянное местопребывание", — говорится в сообщении БПЦ.

Там отмечается, что святыня будет помещена в ковчег ручной работы, изготовленный мастерами святого Афона на пожертвования белорусских верующих, и открыта для молитвенного поклонения.

В БПЦ напомнили, что год назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые за 350 лет предплечье святого целителя-чудотворца Пантелеймона покинуло место своего постоянного пребывания — кафедральный собор города Джераче в Калабрии (Италия) и было принесено в Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля, где тысячи людей имели возможность поклониться святыне.

Святой Пантелеймон был замучен за исповедание христианской веры в Никомидии (регион современной Турции) в 305 году нашей эры. В Южной Италии пребывают несколько частиц мощей мученика.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Святыня прибудет из Италии и будет помещена на постоянное пребывание в драгоценный ковчег, изготовленный на пожертвования верующих.

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