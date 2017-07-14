Украинская политолог о своих впечатлениях от "Славянского базара" /

Как известно, делегаты ХІХ Всемирного конгресса русскоязычной прессы в полном составе были приглашены в Витебск на фестиваль "Славянский базар". Они участвовали в церемонии открытия фестиваля, других мероприятиях, проехались по Витебщине. Среди гостей праздника была известная журналистка и политолог из Украины Янина Соколовская.



© Sputnik / Виктор Толочко День Союзного государства прошел на "Славянском базаре"

"Я попала на "Славянский базар" впервые. В очередной раз Беларусь нас прекрасно приняла. Присутствие на церемонии открытия фестиваля стало отдельным подарком, от которого мы все получили удовольствие, а украинцы — в особенности. Не только наш участник присутствовал в программе открытия, но и открытие началось с выступления украинской ведущей, которая обратилась к залу на украинском языке", — рассказывает Соколовская.

Украинские гости в очередной раз увидели Беларусь не только, как центр Европы. По мнению Соколовской, Беларусь становится медиатором, объединяющим не только постсоветское пространство, но и пространство европейское. Это происходит и в рамках заседаний трехсторонней контактной группы по Украине, и в рамках недавно прошедшей летней сессии ПА ОБСЕ, и в рамках "Славянского базара", который пошел дальше Европы: в программе фестиваля выступления артистов из Египта и Китая.

Наблюдатели отметили, что в отличие от своих белорусских и российских коллег, президент Украины Петр Порошенко не прислал участникам фестиваля своего приветствия. Хотя фестиваль создавался в самом своем начале тремя на тот момент молодыми государствами — Беларусью, Россией и Украиной.

"Администрация президента Украины сейчас не занимается этими вопросами. В стране сейчас решаются сложнейшие вопросы войны и мира. На этом сосредоточены все усилия руководства Украины. Но послы доброй воли нашей страны присутствуют на фестивале, в том числе и я, и мы демонстрируем то, что мы остаемся вместе с Беларусью", — сказала Соколовская.

По словам политолога, нет и проблем с трансляцией концертов фестиваля в Украине. Как государственные, так и частные телеканалы включают в свою программу выступления разных артистов на XXVI "Славянском базаре". Кроме того, нет никаких проблем с трансляцией программы фестиваля в сети интернет на украинской территории.

Беседу с политологом Яниной Соколовской слушайте на радио Sputnik Беларусь.