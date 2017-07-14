Участник веломарафона под Гродно проехал дистанцию на деревянном велосипеде

Участник веломарафона «Суседзі» на Августовском канале преодолел 7-километровую дистанцию на деревянном велосипеде ручной сборки, сообщает БЕЛТА.



Фото: БЕЛТА

В отличие от металлических моделей, деревянный велосипед не оборудован системой переключения режимов езды и амортизаторами, рассказал его владелец, житель Гродно Андрей Габинский.

— Поездка по бездорожью далась физически нелегко. Но сам велосипед с испытанием справился достойно, — оценил Габинский.

Деревянный велосипед по его заказу изготовили на одном из белорусских предприятий, пишет БЕЛТА. Вероятно, речь идет про велосипеды марки Drovar, о которых уже писал TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В основе Drovara деревянная рама из березы или ясеня. Из дерева выполнены также брызговики и руль. Фурнитура — из железа, как и звонок, ручки на руле и седло обшиты кожей. Производитель — минская компания «Паматэй» — позаимствовал идею у белорусского умельца из деревни Богдановки на Полесье.

«Ясеневый» велосипед стоит 2290 белорусских рублей (около 1210 долларов). На Drovar уже нашлись покупатели в США и России. Ездит несколько экземпляров и по Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

7-й любительский веломарафон «Суседзі» в этом году собрал на Августовском канале свыше 740 участников из Беларусь и других стран. На выбор участников три маршрута разной протяженности: от 7-километрового мини-марафона до 68-километрового полноценного марафона. Возрастных ограничений нет: самого взрослому участнику — больше 70 лет, самому маленькому — нет и двух. Всего же по итогам гонок определяется свыше 100 победителей и призеров в трех десятках различных номинаций.