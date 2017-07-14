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Владимир Макей рассказал, что мешает облегчению визового режима с ЕС
15.07.2017 19:29 — Разное | Ежедневник
В работе над соглашениями между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима есть ряд технических моментов, требующих досогласования.
Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает
"Работаем над этим", - сказал Владимир Макей, комментируя перспективы облегчения визового режима с ЕС.
"Есть ряд конкретных технических моментов, которые еще требуют досогласования, работа сейчас ведется с нашими партнерами", - добавил он.
По словам министра, речь идет о том, чтобы соглашения о реадмиссии и облегчении визового режима были введены комплексно.
"На этом этапе наши европейские партнеры, к сожалению, предлагают внести в эти соглашения моменты, которые для нас неприемлемы и в определенной мере политизируют их", - рассказал он.
Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что в документы с другими странами, например, Молдовой, Россией, Украиной, эти моменты внесены не были. Владимир Макей подчеркнул необходимость единых стандартов и высказался против политизации вопроса.
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В работе над соглашениями между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима есть ряд технических моментов, требующих досогласования.
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