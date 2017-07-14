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Видеофакт: фестиваль "Природные узоры" прошел в Ботаническом саду
15.07.2017 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Организаторы провели фестиваль под девизом "Сделай город ярче" и показали, что с помощью привычных природных материалов можно менять пространство вокруг себя. В субботу состоялся конкурс флористов-дизайнеров, зрители увидели флористический показ. Для детей и взрослых наставники провели мастер-классы.
Гостям также предложили яркие фотозоны, фудкорт и выставку ремесленников, в которой приняли участие более 50 мастеров.
Завершился фестиваль награждением победителей конкурса флористов-дизайнеров и конкурса детских рисунков. Для публики выступили музыканты с этническими барабанами и исполнитель эстрадных песен Евгений Ермолкович.
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Летний фестиваль во второй раз прошел в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Смотрите на видео, какая насыщенная программа была у праздника в этом году.
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