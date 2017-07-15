Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич, недавно возглавивший киевское «Динамо», с поражения начал работу в самом именитом украинском клубе. В поединке за Суперкубок Украины столичная дружина на стадионе «Черноморец» в Одессе проиграла нынешнему чемпиону страны донецкому «Шахтеру».



Фото: ФК «Шахтер» Донецк

«Шахтер» Д — «Динамо» К — 2:0

Голы: 1:0 — Феррейра (8), 2:0 — Феррейра (56).

Удары: 11−12.

Удары в створ ворот: 6−5.

Угловые: 0−5.

Владение мячом: 48%-52%.

Предупреждения: Степаненко (28, 80), Бернард (31) — Буяльский (45), Сидорчук (90+2).

Удаление: Степаненко (80, после второго предупреждения).

Видео: MSN FOOTBALL

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Оба мяча у «Шахтера» забил аргентинский нападающий Факундо Феррейра.

При этом «Шахтер» доигрывал поединок в меньшинстве — на 80-й минуте после второй желтой карточки был удален с поля полузащитник горняков Тарас Степаненко. Но киевляне не смогли извлечь из этого выгоды, хотя ко второму тайму судья добавил 7 минут компенсированного времени.

Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун провел матч на скамейке запасных.

Поединок дважды был прерван из-за поведения болельщиков, взрывавших петарды. Сначала встреча была остановлена в первом тайме, а затем через 10 минут после начала второй половины игры, когда «Шахтер» забил второй мяч. Причем петарды взрывались рядом с игроками донецкой команды, отмечает football.ua .



Фото с сайта football.ua

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Донецкий «Шахтер» в 8-й раз выиграл Суперкубок Украины — больше всех в стране. Киевское «Динамо» завоевывало этот трофей 6 раз.

Хацкевич: Все только начинается, я вижу позитив

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, комментируя матч, голову пеплом посыпать не собирался.



Александр Хацкевич. Фото: ФК «Динамо» Киев

— Была динамичная игра без центра поля. Мы с первых минут не разобрались в опорной зоне. Через Тайсона все атаки разгонялись, а после пропущенного мяча мы имели моменты, но не сумели забить.

Во втором тайме потеряли нити игры, но Шахтер играл по счету и мы выпустили второго нападающего Беседина, у Мбокани не вышло реализовать свои моменты.

Команда играла до конца, когда были в равных составах, и когда стали играть в большинстве. Когда выпустили второго нападающего, мы немножко неправильно стали играть, неправильно доставляли мяч.

Замены себя не оправдали: Гонсалес ничего не испортил, а Беседин имел момент, Шепелев Вова также имел шанс, парень переволновался. Все только начинается, все основные игры впереди.

Отставка? Нет, без ошибок не обошлось, но это первая игра. Команда не остановилась и боролась, я вижу в этом позитив, — приводит football.ua слова Александра Хацкевича.



Фото с сайта football.ua

Отметим, что матчу за Суперкубок предшествовал скандал, связанный с рефери Анатолием Жабченко, который был назначен обслуживать поединок. Однако он отказался от престижного назначения после яростных протестов болельщиков.

Дело в том, что после того, как Россия включила Крым свой состав, арбитр из Симферополя получил российский паспорт. Но и от украинского не отказался, благодаря чему имеет возможность работать на матчах чемпионата Украины. Авторитетный судья также привлекается к международным матчам. К примеру, 18 июля он будет обслуживать ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между македонским Вардаром и шведским Мальме.

Поэтому «во избежание рисков, связанных с общественным порядком во время проведения матча за Суперкубок Украины в Одессе» Анатолий Жабченко попросил отменить назначение на эту игру.

Обслуживать матч был назначен Константин Труханов из Харькова.