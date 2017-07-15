ЦСКА под началом Гончаренко с победы стартовал в новом чемпионате России

Футболисты ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко с победы стартовали в новом чемпионате России.



Фото: rfpl.org

В стартовом поединке премьер-лиги-2017/18 москвичи в гостях взяли верх в Каспийске над махачкалинским «Анжи».

Анжи — ЦСКА — 1:3

Голы: 0:1 — Васин (21, пас — Витиньо), 0:2 — Головин (49, пас — Вернблум), 1:2 — Маркелов (65, пас — Мамтов), 1:3 — Натхо (79, с пенальти).

Удары: 10−12.

Удары в створ ворот: 4−7.

Угловые: 1−4.

Владение мячом: 39%-61%.

Предупреждения: Яковлев (41), Полуяхтов (74), Данченко (90+1) — Головин (90+3).

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Чувствовался хороший градус игры. Когда счёт стал 2:1, «Анжи» вернулся в игру. При 2:0 мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты. Достаточно качественный футбол для первого тура, такие матчи нравятся болельщикам, — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

15 июля прошли еще два матча стартового тура российской премьер-лиги.

Футболисты «Ростова», главным тренером которых в межсезонье стал белорусский специалист Леонид Кучук, в гостях разошлись миром с «Уралом», причем белорусский полузащитник Тимофей Калачев сделал голевой пас.

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» — 1:1 (Димитров, 41, с пенальти) — Гацкан (60, пас — Калачев).

Дебютант премьер-лиги «Тосно» потерпел домашнее поражение от предыдущей команды Виктора Гончаренко «Уфы».

«Тосно» — «Уфа» — 0:1 (Сысуев, 65).

Остальные матчи 1-го тура пройдут 16 и 18 июля.

16 июля

СКА-Хабаровск — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Рубин» (Казань) — «Краснодар»

«Ахмат» (Грозный) — «Амкар» (Пермь)

18 июля

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула)

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).

Во 2-м туре ЦСКА 22 июля дома сыграет с московским «Локомотивом».