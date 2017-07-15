Медвежонок застрял головой в кувшине - малышу помогли полицейские

Интересный случай произошел в американском штате Калифорния. Каким-то образом медвежонок умудрился засунуть голову в пластиковую емкость. Бедняжка пытался пробраться сквозь забор, но ничего не видел перед собой. После тщетных попыток он сел на траву.

К счастью, мучения медвежонка заметили сотрудники полиции. Они быстро поймали его и освободили из пластикового заточения.

Ролик был опубликован в социальной сети 8 июля. С этого момента его посмотрели уже более 79 тысяч раз.

На видео отмечается, что зверь не получил травм и благополучно вернулся в естественную среду обитания.