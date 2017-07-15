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Горячие танцы, workout и брейк-данс – на "Славянке"
15.07.2017 22:04 — Разное | Sputnik Беларусь
15 июля "Славянском базаре" в Витебске прошел День молодежи. Одними из главных мероприятий стали два фестиваля — молодежных субкультур и "Огонь танца", которые проходили одновременно на площади Победы.
В танцевальном конкурсе соревновались 40 команд из разных уголков страны в направлениях "брейк", "латина", "стрит-дэнс", "восточный танец", а также "народный танец".
Параллельно на площади дети играли в баскетбол, лазертаг, подростки осваивали workout, брейк-данс и катание на роликах. А ближе к вечеру был запланирован турнир по силовому экстриму.
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На "Славянском базаре" прошли фестивали молодежных субкультур, а также "Огонь танца". Смотрите на видео, как развлекались юноши и девушки.
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